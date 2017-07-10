Dünya Petrol Kongresi'nde konuşan Enerji Bakanı Albayrak, "2023 yılında 11 milyar metreküplük doğalgaz kapasitesine ulaşarak bölgedeki en büyük kapasiteye sahip ülkelerden biri olacağız" dedi.

İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Dünya Petrol Kongresi'nde konuşan Enerji Bakanı Albayrak, "Doğalgazda arz güvenliğini sağlamak için depolama kapasitemizi artırıyoruz. 2023 yılı itibarıyla 11 milyar metreküplük doğalgaz kapasitesine ulaşarak bu anlamda bölgedeki en büyük kapasiteye sahip ülkelerden biri olacağız" dedi.

Bakan Berat Albayrak, Türkiye'nin enerji alanındaki yatırımlarına ilişkin çok önemli açıklamalar kaydetti. İşte Bakan Albayrak'ın açıklamalarından öne çıkan satırlar:

"DEVRİM NİTELİĞİNDE ADIMLAR ATTIK"

Petrol kongresine ev sahipliği yapmak Türkiye için büyük bir onur oldu. Petrol ve doğalgaz sektörü dinamik bir süreçten geçmekte. Türkiye'de son 15 yılda enerji sektöründe devrim niteliğinde adımlar attık. Elektrik kurulu gücümüzü 3 katına çıkardık.

Büyüyen ve gelişmekte olan ülkemiz aynı zamanda büyük bir tüketicidir. Denizlerimizde petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerine odaklandık. Akdeniz Havzası'ndaki sismik araştırmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Karadeniz Bölgesi'nde bu anlamda aynı yoğunlukta eğilmeye devam ediyoruz.

"DOĞALGAZ İLETİM ŞEBEKEMİZİ 2 YILDA 400 MİLYON METREKÜPE ÇIKARACAĞIZ"

Bu çalışmaları, Akdeniz ve Karadeniz'in potansiyelinin anlaşılması ve Türkiye'nin enerji güvenliğinin güçlendirilmesi ve Türkiye özelinde bölge coğrafyasında katkı yapması için, başta Avrupa olmak üzere, kritik öneme haiz olduğunu düşünüyoruz.

Doğalgaz sektöründe ise iki temel hedefimiz var. Birincisi doğalgaz altyapımızı geliştirmek ve uzun dönemli işbirliklerimizi artırmak. Doğalgaz iletim şebekemizin günlük taşıma kapasitesini 190 milyon metreküpten 300 milyon metreküpe, takip eden iki yıl içinde de 400 milyon metreküpe çıkaracağız.

"2023'TE 11 MİLYAR METREKÜPLÜK DOĞALGAZ KAPASİTESİNE ULAŞACAĞIZ"

Doğalgazda arz güvenliğini sağlamak için depolama kapasitemizi artırıyoruz. 2023 yılı itibarıyla 11 milyar metreküplük doğalgaz kapasitesine ulaşarak bu anlamda bölgedeki en büyük kapasiteye sahip ülkelerden biri olacağız.

Kaynak: haberinburada