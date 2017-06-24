Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "Enerji, medeniyetin daha büyük ufuk açılması için olmazsa olmaz şartlarından biridir. Sanayi, üretim, istihdam, ekonomi diyoruz, her şeyin temelinde bir enerji vardır." dedi.



Albayrak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca, lüleburgaz ilçesindeki Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tesislerinde düzenlenen iftar programına katıldı.







Parti üyeleri ile iftar yapan Albayrak, burada yaptığı konuşmada, ramazan ayının son günlerinde Trakya'da iftar yapmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.







Tüm dünyada istikrarsızlaştırma senaryoları ve oyunlarına Türkiye'nin hiç bir şekilde gelmeyeceğini belirten Albayrak, Türkiye'nin hayalleri ve idealleri olan bir ülke olduğunu vurguladı.







Türkiye'nin daha fazla gelişmesi ve büyümesi için çalıştıklarını aktaran Albayrak, gece gündüz demeden mücadele edeceklerini belirtti.







kaynak:milliyet