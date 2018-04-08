BAKAN ALBAYRAK İLAN ETTİ: TÜRKİYE ARTIK FİİLİ DEĞİL, RESMİ BİR SAVAŞTA
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, AK Parti Zeytinburnu 6. Olağan İlçe Kongresi'nde "Türkiye artık fiili değil resmi bir savaşta" dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak AK Parti Zeytinburnu 6. Olağan İlçe Kongresi'nde konuştu. Albayrak konuşmasında kullanığı " Türkiye fili değil resmi bir savaşta" sözleri dikkat çekti.
"TÜRKİYE ARTIK FİİLİ DEĞİL, RESMİ BİR SAVAŞTA"
Bakan Albayrak'ın konuşmasından öne çıkanlar:
Türkiye artık fiili değil resmi bir savaşta. Afrin'de görüyorsunuz öyle değil mi? Biz sadece üç beş tane terör örgütü, çapulcuyla mı savaşıyoruz? Arkasında kimler var görüyoruz değil mi? Savaştığımız bu örgütlerle aynı safta, aynı söylemde, ülkeyi bölmeye çalışan bu partilerin dilini görüyoruz öyle değil mi? Bunu anlatmamız lazım, bu ölüm, kalım mücadelesidir, bu, ülkenin beka mücadelesidir.
"AK PARTİ TÜRKİYE'NİN ŞAH DAMARIDIR"
Bunu her yerde söylüyorum; 'AK Parti Türkiye'nin şah damarıdır, ana omurgasıdır, 81 milyonu kucaklayan, 780 bin kilometrekareyi kucaklayan tek partidir. Türkiye'de herkesi kucaklayan, başörtülüsünden başı açığa, her inanç gurubundan herkesi kucaklayan tek partidir.
Kaynak: haberinburada
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