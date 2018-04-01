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Bakan Albayrak Müjdeyi Verdi: Akkuyu'nun Temeli Salı Günü Atılıyor
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Bakan Albayrak Müjdeyi Verdi: Akkuyu'nun Temeli Salı Günü Atılıyor

BAKAN ALBAYRAK MÜJDEYİ VERDİ: AKKUYU'NUN TEMELİ SALI GÜNÜ ATILIYOR

Enerji Bakanı Albayrak, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne ilişkin "60 yıllık nükleer rüyamızın en önemli adımını, salı günü temelini atarak hayata geçireceğiz" dedi.

Tarih : 01 Nisan 2018, 18:20
Puan Ver : Bakan Albayrak Müjdeyi Verdi: Akkuyu'nun Temeli Salı Günü Atılıyor(9/10)5

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, hayallerinden biri olan nükleer enerji için en önemli adımın bu hafta atılacağını söyledi. Albayrak, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanımız ve Rusya Devlet Başkanı sayın Putin'in de katılımıyla 60 yıllık nükleer rüyamızın en önemli adımını, salı günü temelini atarak hayata geçireceğiz" dedi.

"60 YILLIK RÜYA GERÇEK OLUYOR"

Nükleer enerjinin Türkiye'nin 60 yıllık rüyası olduğunun altını çizen Albayrak, "İnşallah sayın Cumhurbaşkanımız ve Rusya Devlet Başkanı sayın Putin'in de katılımıyla 60 yıllık nükleer rüyamızın en önemli adımını, salı günü temelini atarak hayata geçireceğiz. Şimdi, dünyada 450'den fazla, inşaat halinde 55'ten fazla nükleer santral var. İnşallah Türkiye bu temel atma töreniyle 'Büyük ve Güçlü Türkiye' hedefine ulaşmak için nükleer güce sahip olarak, bağımsız, kesintisiz enerji, teknolojik anlamda kaynak çeşitliliğiyle birlikte başka bir lige çıkmanın en önemli adımlarından birini atacak." diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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