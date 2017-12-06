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Bakan Arslan: Cankurtaran Geçidi Bu Ay Hizmete Açılıyor

BAKAN ARSLAN: CANKURTARAN GEÇİDİ BU AY HİZMETE AÇILIYOR

Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, "Karadeniz'i Doğu Anadolu üzerinden İran'a bağlayan Artvin-Rize-Ardahan kara yolundaki Cankurtaran Geçidi bu ay hizmete açılacak" dedi.

Tarih : 06 Aralık 2017, 17:50
Puan Ver : Bakan Arslan: Cankurtaran Geçidi Bu Ay Hizmete Açılıyor(10/10)6

Karadeniz'i Doğu Anadolu üzerinden İran'a bağlayan Artvin-Rize-Ardahan karayolundaki Cankurtaran Geçidi'nde inşa edilen tünelin yapımı sürüyor. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, yapımında sona yaklaşılan 5 bin 900 metre uzunluğundaki tünelin bu ay hizmete açılacağını belirtti.

"MAHKEME SÜRECİNDEN DOLAYI İŞ UZADI"

Cankurtaran Tüneli'nin yapımı devam eden viyadük nedeniyle henüz açılamadığını anlatan Arslan, şunları kaydetti:

"Biz Cankurtaran Tüneli'ndeki çalışmaları bitirmiştik. Tünelin devamındaki viyadük bağlantısı nedeniyle bir eksiğimiz vardı, o yüzden hizmete giremedi. Orada da firmalar mahkemeye gittiler. Mahkeme süreçlerinden dolayı iş uzamıştı ancak özellikle Rize-Artvin-Ardahan-Kars arası o güzergahın çok daha kısalabilmesi, Hopa'ya çok daha kolay erişilebilmesi adına Cankurtaran'ı bu kış hizmete vermek istiyoruz. Dolayısıyla o hattın da kullanılabilir olmasını istiyoruz."

"TÜNELİ BU AY HİZMETE ALIYORUZ"

Bakan Arslan, servis yolu bağlantısıyla Cankurtaran Tüneli'ni kısa sürede hizmete açacaklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Cankurtaran Tüneli'nin açılmasıyla Karadeniz'den Artvin'e, Ardahan'a gelmek isteyen yolcularımız ve sürücülerimiz rahatlıkla bu tüneli kullanabilecek. O bölgede yol vermeyen geçitler ve çok zor coğrafi şartlar var. Tüneli kullanacak insanlarımız o zor geçit ve coğrafi şartları güçlük yaşamadan geçmiş olacak. Tüneli bu ay hizmete sunacağız."

CANKURTARAN TÜNELİ

Artvin'in Borçka ile Hopa ilçeleri arasındaki Rize-Artvin-Ardahan karayolundaki 690 rakımlı Cankurtaran Geçidi'nde yer alan Cankurtaran Tüneli, Karadeniz'i Doğu Anadolu Bölgesi üzerinden İran'a bağlayan ve özellikle zorlu kış şartlarında sürücülerin korkulu rüyası olan Cankurtaran Geçidi'ne alternatif olarak yapıldı.

Çift tüplü Cankurtaran Tüneli'nin temeli, Başbakan Binali Yıldırım tarafından Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı olduğu dönemde, 29 Ekim 2010'da atılmıştı.

Karadeniz'de ulaşımda yaşanan sıkıntıları büyük ölçüde giderecek tünel, aynı zamanda Karadeniz'i Orta Doğu'ya bağlayan önemli bir hat oluşturacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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