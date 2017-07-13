Habertürk TV'de 15 Temmuz darbe girişimi sırasında yaşadıklarını anlatan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "O an aklımdan şu geçti eyvah dedim Meclis şu anda telaşla kapatır sığınağa gider halk görürse korku paniğe neden olabilir. O zaman vatandaş meydana çıkmaz." dedi.

DARBE DÖNEMİ KAPANDI

15 Temmuz darbe girişimi sırasında yaşadıklarını anlatan Bakan Bozdağ, "15 Temmuz darbe döneminin kapandığı dönemdir. Darbecilerin defterinin dürüldüğü gündür darbe yapılamayacağının anlatıldığı tarihtir." diye konuştu.

KIRILMA NOKTASI ERDOĞAN'IN ÇAĞRISI OLDU

"Bana göre kırılma noktası Cumhurbaşkanı'nın halkı sokağa çıkardığı 'Ben halkın gücünün üstünde güç tanımadım. Çıkın meydanlara tankla gelsinler dediği andır.Darbecilerin de ayarını bozdu. Millet akın akın sokaklara indi." diyen Bakan Bekir Bozdağ, o gece Meclis'te yaptığı konuşmaya ilişkin şunları söyledi; "Şu sesleri duydum 'Başkanım burada duygusal olmamak lazım Meclis'in üzerine düşse bir sürü insan ölebilirdi. Sığınaklara gidelim' ama diğer sesler anlaşılmıyor.

EYVAH DEDİM

O an aklımdan şu geçti eyvah dedim Meclis şu anda telaşla kapatır sığınağa gider halk görürse korku paniğe neden olabilir. O zaman vatandaş meydana çıkmaz.

Bu söylediklerimi hatırlamıyorum işin doğrusu görüntülerden gördüm.

MECLİS'TE YAPTIĞI KONUŞMA

O zaman o anın psikolojisi içinde söylenmiş sözdür bu.... Orada bulananların hepsi de benim sözlerime imzalarını atmış kişilerdir. O duruş gece Meclis'i kapatmak isteyenlere en büyük cevap olmuştur. Ben darbenin başarılı olacağına hiç inanmadım."

Kaynak: haberinburada