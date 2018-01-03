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Bakan Canikli Açıkladı: Askere Kerevitaş Yemek Verecek

BAKAN CANİKLİ AÇIKLADI: ASKERE KEREVİTAŞ YEMEK VERECEK

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Yıldız Holding'e bağlı Kerevitaş'ın orduya yemek sağlanması ihalesini kazandığını belirtti.

Tarih : 03 Ocak 2018, 19:50
Puan Ver : Bakan Canikli Açıkladı: Askere Kerevitaş Yemek Verecek(7/10)3

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, orduya yemek sağlayacak şirketleri açıkladı. Canikli, kışlalardaki asker zehirlenmeleri nedeniyle Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile yapılan protokole ilişkin, "2018 yılından itibaren et ve et mamullerini Et ve Süt Kurumundan yıllık 510 milyon TL'ye alacağız" dedi. Canikli, Yıldız Holding'e bağlı Kerevitaş'ın ise orduya yemek sağlanması ihalesini kazandığını belirtti.

HİSSELERİ YÜZDE 10'UN ÜZERİNE ÇIKTI

Kerevitaş'ın TSK'ya yemek sağlayacağının açıklanmasıyla şirketin hisseleri yüzde 10'un üzerinde değerlendi. Kerevitaş hisseleri saat 11:58'de yüzde 10,85 primle 129,80 liradan işlem gördü. Aynı dakikalarda BIST 100 yüzde 0,62 yükselişle 118.244 puanda yer aldı. Kerevitaş paylarındaki hızlı yükseliş sonrası devre kesiciler çalıştı.

MURAT ÜLKER DE HİSSEDARI

Hisseleri borsada işlem gören Kerevitaş'ın yüzde 46,1'i Yıldız Holding'e, yüzde 10,34'ü Ufuk Yatırım A.Ş'ye, yüzde 9,98'i Murat Ülker'e, yüzde 8,13'ü Ahsen Özokur'a, yüzde 7,3'ü Trade Turk Gıda'ya, yüzde 18,03'ü ise halka açık.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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