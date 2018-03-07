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Bakan Canikli: PULAT Koruma Sistemi Nisan Başında Afrin'de

BAKAN CANİKLİ: PULAT KORUMA SİSTEMİ NİSAN BAŞINDA AFRİN'DE

Milli Savunma Bakanı Canikli, PULAT Aktif Koruma Sistemi'nin ay sonu, Nisan başı gibi Afrin'deki tanklara monte edileceğini duyurdu.

Tarih : 07 Mart 2018, 10:20
Puan Ver : Bakan Canikli: Pulat Koruma Sistemi Nisan Başında Afrin'de(10/10)6

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, 47. gününe girilen Afrin Harekatı'yla ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu. AA'nın aktardığına göre, harekatın planlandığını gibi devam ettiğini söyleyen Bakan Canikli, "Hiçbir gecikme yok. Şartların uygun olması durumunda kısa zamanda daha fazla sonuç alınacak gelişmeler olacak" dedi.

"PULAT SİSTEMİ NİSAN BAŞINDA AFRİN'DE"

Canikli, "PULAT Aktif Koruma Sistemi'nin ay sonu, nisan başından itibaren Zeytin Dalı Harekatı'na katılan tanklara montajına başlayacağız" diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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