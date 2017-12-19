BAKAN CANLI YAYINDA DUYURDU! O HASTANELER KAPATILACAK...
Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, ekonomik ömrünü veya fiziki ömrünü tamamlamış hastanelerin kapatılacağını açıkladı.
CNN Türk televizyonuna açıklamada bulunan Bakan Demircan, "Ekonomik ömrünü veya fiziki ömrünü doldurmuş, yenilenmesi gereken hastaneleri kapatıyoruz. Hastane deprem açısından sıkıntılıysa, eskimişse, yeni yapmakta olduğumuz hastaneleri, zaten onların oluşturduğu yatak kapasitesi dikkate alınarak Türkiye'nin yaklaşık 100 bin kişinin yatak ihtiyacını da belirleyerek onları kaldırıyoruz, bir kısmını da yenileyeceğiz" dedi.
"TEK YATAK SİSTEMİNE GEÇİLECEK"
Bakan Demircan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Daha önceki yatak sistemimiz koğuş sistemiydi; şimdi tek yatak, en fazla iki yataklı oda sistemine geçiyoruz. Yoksa işlerliği olan, fiziki yeterliliği olan hastaneleri kapatma diye bir şey yok."
Kaynak: haberinburada
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