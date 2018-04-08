Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da 2'ncisi düzenlenen Dünya Sağlık, Spor ve Alternatif Turizm Kongre ve Fuarı'nı (HESTOUREX) ziyaret etti. Fuarda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Çavuşoğlu,"Sadece Rusya'dan 6 milyon, Almanya'dan 5 milyondan fazla turist bekliyoruz" dedi.

"SAĞLIK VE SPOR TURİZMİNDE CİDDİ GELİR ELDE EDİYORUZ"

Bakan Çavuşoğlu, geçen yılki fuarda katılımcıların 10 milyar TL'ye yakın sözleşmeler imzaladığını söyledi. Bu yıl Türkiye'ye gelen turist sayısının artışında yapılan sözleşmelerin etkisinin olduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, Sadece bizim etrafımızdaki ülkelerden değil, Latin Amerika'dan Asya'ya kadar, farklı destinasyonlardan turist gelmesine ciddi bir katkı sağlıyor. Ama esas itibariyle sağlık, spor turizmi alternatif turizmle bildiğimiz klasik turizmin dışına çıkarak, farklı alanlardan da gelir elde ediyoruz. Sağlık turizminden ciddi gelir elde etmeye başladık" dedi.

FUARA 165 ÜLKE KATILDI

Mevlüt Çavuşoğlu, HESTOUREX ile Türkiye'deki sağlık hizmetlerinin yabancı firmalara derli toplu anlatıldığını belirterek şöyle konuştu:

"Geçen sene 160 civarı ülkeden 4 bin 30 alım heyeti gelmişti. Bu sene ise 165 ülkeden 5 binden fazla alım heyeti geldi. Yani yüzde 25'lik bir artış var. Bizim özellikle tıpta, sadece hastanelerimiz değil, çok kaliteli doktor ve sağlık elemanlarımız, konaklama imkanlarımız, tıptaki ilerleme ve gelişmeler orta ve uzun vadeli tedavilerde Türkiye'yi cazip hale getirdi. Ücretlere bakıldığı zaman batı ülkeleri ile kıyaslandığı zamanda çok uygun fiyatlarımız var. O nedenle sigorta şirketleri de Türkiye'ye heyetler göndermek istiyor."

"RUSYA'DAN 6, ALMANYA'DAN 5 MİLYON TURİST BEKLİYORUZ"

Türkiye'de turizmin en iyi yılının bugüne kadar 2014 yılı olduğunu anlatan Mevlüt Çavuşoğlu, "Sadece Rusya'dan 6 milyon, Almanya'dan 5 milyondan fazla turist bekliyoruz. Yaz aylarında gelen turistin dışında bu imkanlarımızla turizm gelirlerimizi arttıralım" dedi.

"ANTALYA'YA ŞEHİR HASTANESİ KURULACAK"

Türkiye'nin çok sayıda hastane inşa ettiğine dikkati çeken Çavuşoğlu, yakın zamanda Antalya'da da şehir hastanesi yapımına başlayacaklarını belirtti.

Kaynak: haberinburada