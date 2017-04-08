BAKAN ÇELİK'TEN ÇİFTÇİLERE BÜYÜK MÜJDE!
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Çelik, doğal afetlerde yaşanacak tarımsal ve hayvansal zararların tümünün önümüzdeki yıl sigorta kapsamına alınacağını açıkladı.
Tarım Kredi Kooperatifleri Şanlıurfa Bölge Birliği, Tarım sigortaları Havuzu (TARSİM) Bölge Müdürlüğü ve Ziraat Bankası Bölge Müdürlüğü açılışında konuşan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, doğal afetlerde yaşanacak tarımsal ve hayvansal zararların tümünün önümüzdeki yıl sigorta kapsamına alınacağını açıkladı.
Tarım Kredi Kooperatifleri Şanlıurfa Bölge Birliği, TARSİM Bölge Birliği Başkanlığı ve Ziraat Bankası Bölge Müdürlüğü açılışında konuşan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, doğal afetlerde yaşanacak tarımsal ve hayvansal zararların tümünün önümüzdeki yıl TARSİM kapsamına alınacağını açıklayarak tarım alanında düzenlemelerin de yolda olduğunu belirtti.
kaynak:milliyet
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar