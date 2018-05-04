BAKAN DUYURDU! TRAFİKTE MAKAS ATANLARA BÜYÜK CEZA GELİYOR
İçişleri Bakanı Soylu trafikte makas atanlarla ilgili "Tehlikeli araba kullananlar, makas atanlar konusunda Bakanlığımız çok hassas, gerekli kanuni düzenlemeler hazırlanmaktadır" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Tehlikeli araba kullananlar, makas atanlar konusunda Adalet Bakanımız, Bakanlığımız da çok hassas, gerekli kanuni düzenlemeler hazırlanmaktadır." dedi.
Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğünde düzenlenen "Şehirlerarası Otobüs Kazaları ve İlgili Kurumlarla Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.
"ÜLKEDE ÜÇ ANA CAN KAYBI NOKTASI BULUNUYOR"
Burada bir konuşma yapan Soylu, ülkede terör, uyuşturucu ve trafik olmak üzere üç ana can kaybı noktası bulunduğunu belirterek, bu sorunlarda sıfır can kaybı seviyesine ulaşmadan "başarılıyız" demenin doğru bir yaklaşım olmadığını ifade etti.
"'TRAFİK GÜVENLİĞİ UYGULAMA POLİTİKA BELGESİ' OLUŞTURULUYOR"
Trafik konusunda en çok önemsediği konunun can kayıplarını kanıksama olduğuna işaret eden Soylu, Bakanlık olarak "Trafik Güvenliği Uygulama Politika Belgesi" oluşturduklarını, bu doğrultuda görevli personel sayısı, teknolojik kabiliyetler ve birimler arasındaki entegrasyonu artırdıklarını anlattı.
MAKAS ATANLARA CEZA YOLDA
Soylu, "Özellikle tehlikeli araba kullananlar, makas atanlar konusunda Adalet Bakanımız, Bakanlığımız da çok hassas, gerekli kanuni düzenlemeler hazırlanmaktadır." dedi.
Trafik kazalarının sektör temsilcileri, ilgili kurum ve kuruluşların ortak aklıyla ortaya koyacakları politikalar sayesinde azaltılabileceğine işaret eden Soylu, toplantının bu soruna katkıda bulunacağı düşüncesinde olduğunu sözlerine ekledi.
YÜZE YAZILAN CEZA ORANI YÜZDE 32'YE ULAŞTI
Politika belgesi kapsamında hayata geçirilen maket trafik ekipleri uygulamasıyla maketlerin konulduğu bölgelerdeki kazalarda yüzde 17,5 azalma olduğunu belirten Bakan Soylu, yaptığımız çalışmalarla yüze yazılan ceza oranını yüzde 19'dan yüzde 32'ye, plakaya yazılan ceza oranını da 81'den 68'e çekmeyi başardıklarını aktardı.
Soylu, cezaların yüze yazılmasının artmasıyla tebligat masraflarının 2016'da 110 milyon iken geçen yıl 83 milyona düştüğünü kaydetti.
TRAFİK DENETLEME NOKTALARI OLUŞTURULDU
Soylu, konuyla ilgili 9 Nisan'da yeni bir uygulama başlattıklarına işaret ederek, "Kazaların yoğun olduğu güzergahlarda özellikle otobüslere yönelik ve diğer araçlara yönelik trafik denetleme noktaları oluşturduk. İlk örneğini Amasya-Merzifon, Çorum-Osmancık D-100 ve D-750 karayolu üzerinde yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Belli bir plan dahilinde bu noktalarımızın da sayısını arttıracağız." dedi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- 4 Yıl Önce Düşen Uçağı Arıyorlardı, Uyuyan Gemileri Buldular
- Sahte Türk Doktor İngiltere'yi Ayağa Kaldırdı! Botoks Yaptığı Kadınları Tanınmaz Hale Getirdi
- Putin'den Dünyaya Gözdağı! 'hançer'ini Tanıtacak
- Kadınlar Tuvaletini Dikizlerken Panel İle Duvar Arasına Sıkışıp Öldü
- Süper Güçlerin 'lazer' Savaşı! Pentagon'dan Çin'e Sert Uyarı
Bu Haberle İlgili Yorumlar