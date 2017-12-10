Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, 2018 yılı için yatırımcılara, dünyadaki ekonomik canlanmayı fırsata dönüştürme çağrısı yaparak, "Yatırım yapmanın tam zamanı. Gelin dünya ekonomisindeki canlanmayı yeni yatırımlarla fırsata dönüştürelim. Biz gereken her türlü desteği vereceğiz. Sizden talebimiz yatırım yapmanız" dedi.

"DÜNYA EKONOMİSİNDE CİDDİ BİR CANLANMA BAŞLADI"

Törende konuşan Bakan Elvan, dünyadaki ve Türkiye'deki ekonomik gelişmelere vurgu yaptı. 2008'de dünyanın büyük bir küresel krizle karşı karşıya kaldığını dile getiren Elvan, gelişmiş ülkelerin bu krizden kurtulmak için inanılmaz çaba sarf ettiklerine dikkat çekti. Sadece Amerikan Merkez Bankası'nın piyasaya verdiği para miktarının 5 trilyon doları geçtiğinin altını çizen Elvan, "Ne için? Bir anlamda ekonomiyi canlandırma pahasına ama başarılı olamadılar. Nihayet 2017 yılı ile birlikte hem Amerikan ekonomisinde hem Avrupa ekonomisinde hem de gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerinde çok ciddi bir canlanma başladı. Avrupa ekonomisi beklenti üzerinde büyüdü. Ciddi bir canlılık var. Bunu siz de size gelen taleplerden görüyorsunuz. Bunun yanında, evet ciddi bir canlanma başladı ama dünyadaki resme bakınca bir tarafta vekalet savaşları, jeopolitik krizler, özellikle ikili ve çok taraflı anlaşmalardan imtina eden ülkelerin yaklaşımı, korumacılık eğilimlerinin her geçen gün arttığı bir dünya. Bir anlamda belirsizliğin daha da arttığı gözlenen bir dünya ile karşı karşıyayız" dedi.

"BU, İNANILMAZ BÜYÜK BİR BAŞARIDIR"

Bu süreçte 2008 yılından itibaren Türkiye'de neler olduğuna da değinen Elvan, şunları söyledi:

"Gezi olayları var, 17-25 Aralık darbe girişimi var, 15 Temmuz hain darbe girişimi var. Sınırımızdaki ateş çemberi, sıkıntılar, terör saldırıları. Tüm bu olumsuzluklara rağmen Türkiye ekonomisi 2010-2016 döneminde yılda ortalama yüzde 6,8 büyüme performansı gösterdi. Bu, inanılmaz büyük bir başarıdır. Kim ne söylerse söylesin? Dünya, gelişmiş ülkeler, gelişmekte olan ülkeler ekonomilerini canlandırma gayretinde olurken, biz Çin ve Hindistan'dan sonra en hızlı büyüyen ülke konumuna geldik, onca sıkıntılara, sorunlara rağmen. Hain darbe girişimiyle karşı karşıya kaldık; elbette ekonomi dünyasında bir belirsizlik ortamı oluştu. Biz hükümet olarak, oturup kapsamlı şekilde gelişmeleri değerlendirdik. Bir tarafta 2016 sonu itibariyle dünyada canlanmaya başlayan bir piyasa, diğer tarafta da bu belirsizlik ortamında, hain darbe girişimi sonrasında ayakta kalmaya çalışan işletmelerimiz, firmalarımız var. Ne yaptık? Bir taraftan istihdam teşviki, diğer taraftan Kredi Garanti Fonu mekanizmasının devreye sokulması gibi önlemleri alarak işletmelerimizin önünü açtık."

"AVRUPA VE DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ CANLANMAYI, ALDIĞIMIZ TEDBİRLERLE FIRSATA DÖNÜŞTÜRDÜK"

Bu çalışmalarının getirdiği faydaları da anlatan Elvan, "Aslında biz bir anlamda Avrupa ve dünya ekonomisindeki canlanmayı, bu aldığımız tedbirlerle fırsata dönüştürdük. 2016 sonunu hatırlayın. Özellikle bizim 2016'nın son aylarında Orta Vadeli Programı yaparken 2017-1019 Orta Vadeli Programı yaptık ve arkasından içeride bazı siyasetçiler, dışarıda Türkiye'nin gelişmesinden rahatsız olan kesimler, kredi derecelendirme kuruluşları, uluslararası kuruluşlar hep bir ağızdan 'siz bu büyümeyi gerçekleştiremezsiniz' dediler. Halbuki 2017 için 4,4'lük büyüme koymuştuk. 'Bunu gerçekleştiremezsiniz' dediler ve şunu söylediler; 'Siz büyüseniz yüzde 2 büyürsünüz, bilemedin yüzde 2,5 büyürsünüz'. Ama ne oldu? Bizim öyle bir iş dünyamız, genç, dinamik, girişimci ruhu yüksek öyle bir kesimimiz var ki, sizler dünyanın dört bir yanına ürettiği malı satabilen, pazarlayabilen ve dünyanın en güçlü firmalarıyla rekabet edebilen bir yapıya sahipsiniz. Özellikle dışarıdakiler ya bunun farkında değillerdi ya da Türkiye'nin gelişmesinden, büyümesinden rahatsız oldukları için olumsuz bazı açıklamalar yaptılar. Ama biz hep iş dünyamıza güvendik" diye konuştu.

"DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ CANLANMAYI YENİ YATIRIMLARLA FIRSATA ÇEVİRELİM"

Türk iş dünyasının, son 7-8 yılda dünyada küresel bir kriz yaşanırken, Türkiye onca sıkıntıyla karşı karşıya kalmasına rağmen büyümeye ve güçlenmeye devam ettiğini vurgulayan Elvan, şöyle devam etti:

"Dünyanın dört bir yanına malınızı satmaya devam ettiniz. Bu kolay bir iş değil. Bakın, 2017 yılında belki bir ihracat rekoru kıracağız. Şu andaki göstergelerle yüzde 10'un üzerinde bir büyüme performansımız var ihracatta. Kapasite kullanım oranlarımız birçok sektörde yüzde 80'in üzerinde. İhracatımız her geçen gün hem ürün hem ülke çeşitlenmesi olarak artarak devam ediyor. Bundan sonraki süreçte de devam edecek. Biz iş dünyamıza güveniyoruz, sonuna kadar da arkasında olacağız. Sizlerin sorunlarını çözmek de bizim boynumuzun borcudur."

Elvan, 2018 yılı için yatırımcılara, dünyadaki ekonomik canlanmayı fırsata dönüştürme çağrısı yaparak, "Yatırım yapmanın tam zamanı. Gelin ülkemize, milletimize güvenelim ve bu yatırımları gerçekleştirelim. Biz gereken her türlü desteği vereceğiz. Sizden talebimiz yatırım yapmanız" şeklinde konuştu.

"MERSİN,TÜRKİYE'NİN SEMBOL ŞEHİRLERİNDEN BİRİ OLMUŞTUR"

Bakan Özlü ise üreterek, kazancının vergisini ödeyerek, ihracat yaparak ödül alan işadamlarının baş tacı olduklarını söyledi. Bu işadamlarının sadece Mersin'e değil, tüm Türkiye'ye değer katan, örnek kişiler olduklarını vurgulayan Özlü, "Bu ödül töreninde de görüldüğü gibi Mersinli işadamlarımız, üretim ve istihdam seferberliğinde üzerlerine düşeni yapmışlardır. Mersin, bugün büyüyen, gelişen sanayileşen Türkiye'nin sembol şehirlerinden biri olmuştur. Mersin'in bu yönü hepimiz için gurur kaynağıdır. Mersin'i belli sektörlerle sınırlamak, bu şehre haksızlık olur. Sanayi, ticaret, eğitim, sanat, tarım, enerji, denizcilik gibi birçok alanda geniş potansiyeli olan Mersin'in bu yönleri fırsata dönüşmeli. Mersin'in önde gelen kamuoyu önderleri olarak sizlerin sadece Mersin'e değil, tüm Türkiye'ye değer katmaya devam edeceğinize yürekten inanıyorum. Biz de bakanlık ve hükümet olarak sizlerin yanında olup işlerinizi kolaylaştırmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"BİLİM VE TEKNOLOJİYİ SANAYİ ÜRETİMİNİN ODAĞINA KOYMAK İÇİN SAYISIZ PROJEYE, DESTEĞE, TEŞVİKE İMZA ATIYORUZ"

Hem devletin hem de iş dünyasının ciddi bir sektörel birikim ve tecrübeye sahip olduğunu dile getiren Özlü, "Hükümetimiz ve işadamlarımız, geleceği birlikte inşa etme hedefinde birlik içerisindedirler. Bizler, tüm bu tecrübelerin ışığı altında etkin sanayi politikalarımızı belirliyoruz. Bilim ve teknolojiyi sanayi üretiminin odağına koymak için sayısız projeye, desteğe, teşvike imza atıyoruz. Teknolojiye, ar-ge'ye, inovasyona inanan, bu alanda yatırım yapmaya odaklanan, Türkiye'nin geleceğine tuğla koymak için emek veren bütün işadamlarımıza şükranlarımızı sunuyorum" şeklinde konuştu.

BAKAN ÖZLÜ'DEN MERSİN'E 5 ÖNEMLİ MÜJDE

Bakan Özlü, konuşmasında Mersin'e Mersin'e 5 önemli müjde de verdi. Bakanlık olarak bir çalışma yürüttüklerini ifade eden Özlü, dünyada OSB'lerden daha büyük, geniş ölçekte endüstri bölgeleri olduğuna işaret etti. Türkiye'de limana entegre olmanın büyük avantaj olduğunu belirten Özlü, "Mersin, liman konusunda Türkiye'nin en büyük limanlarından birisine sahip. Mersin'de limanla entegre bir Mega Endüstri Bölgesi kuracağız. Biz Türkiye'nin büyük illerinde, Kocaeli'de Bursa'da, Konya'da bilim merkezleri kuruyoruz. Bunları yerel yönetimlerle birlikte yapıyoruz. Mersin'de de Mersin Valiliği ile bakanlığımız bir protokol imzalayacak ve sadece bilim merkezi değil, Türkiye'de ilk kez bilim merkezi ve sanayi müzesini birlikte kuracağız. Bunun için eski bir fabrikayı kullanacağız. Üçüncü olarak, Endüstri 4.0 diye hep konuşuyoruz. Bunun altyapısı da olan, üretim süreçlerini denediğimiz, yani yaparak öğrendiğimiz model fabrikalar konusu var. Birincisi Ankara'da, ikincisi Bursa'da kuruluyor. Akdeniz Bölgesi için 'Model Fabrika'yı Mersin'de kuracağız. Dördüncüsü, tasarım ve inovasyon merkezleri konusu. Türkiye'nin ilk Tasarım Ve İnovasyon Merkezini de Mersin'de kuracağız. Beşincisi ise Gıda İhtisas Teknoloji Geliştirme Bölgesi, yani Gıda İhtisas Teknoparkı. Mersin'de kuracağımız Gıda İhtisas Teknoparkının komisyon kararı dün imzalandı. Bakanlar Kurulu imzasını bekliyor. Bu da hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: haberinburada