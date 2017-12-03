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Bakan Fakıbaba, 30 Yıl Önce Çalıştığı İş Yerini ve Evini Ziyaret Etti

BAKAN FAKIBABA, 30 YIL ÖNCE ÇALIŞTIĞI İŞ YERİNİ VE EVİNİ ZİYARET ETTİ

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Iğdır'da 30 yıl önce çalıştığı iş yerini ve evini ziyaret etti.

Tarih : 03 Aralık 2017, 16:30
Puan Ver : Bakan Fakıbaba, 30 Yıl Önce Çalıştığı İş Yerini Ve Evini Ziyaret Etti(10/10)6

Iğdır'da faaliyetlerini sürdüren bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile tarım ve hayvancılık alanında çalışanlarla bir kahvaltı salonunda buluşan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, toplantı sonrası Fakıbaba'nın 30 yıl önce Iğdır'da doktor olarak görev yaparken kullandığı muayenehane ve evinin yer aldığı binanın önüne geçti.

HASTANENİN ÖNÜNDE ANILARI YAD ETTİ

Bina önünde anılarından bahsedip fotoğraf çektiren Fakıbaba, daha sonra beraberindeki Yılmaz, Iğdır Valisi Enver Ünlü, AK Parti Milletvekili Nurettin Aras ve AK Parti İl Başkanı Ahmet Tutulmaz ile Iğdır Devlet Hastanesini ziyaret etti.

Hastane önünde kendilerini karşılayan hasta yakınlarını selamlayan Fakıbaba ve Yılmaz, vatandaşlarla sohbet etti.

Fakıbaba ve Yılmaz, Iğdır programının ardından ilden ayrılarak Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla gerçekleştirilecek olan AK Parti Ağrı 6. Olağan İl Kongresi'ne katılmak üzere Ağrı'ya geçti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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