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Bakan Fakıbaba: Kurban Fiyatlarına Tedbir Alacağız

BAKAN FAKIBABA: KURBAN FİYATLARINA TEDBİR ALACAĞIZ

Et ve kurbanlık fiyatları konusunda tedbir alınacağını açıklayan Bakan Fakıbaba, "Kurban Bayramı'nda bütün vatandaşlarımızın bütçelerine uygun kurban kesimi yapmaları hepimizin arzusu" diye konuştu.

Tarih : 21 Temmuz 2017, 15:30
Puan Ver : Bakan Fakıbaba: Kurban Fiyatlarına Tedbir Alacağız(8/10)4

Et ve kurbanlık hayvan fiyatları konusunda mutlaka tedbir alacaklarını belirten Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Mutlaka ve mutlaka önlem almamız gerektiğini biliyoruz. Hem üreticiyi hem tüketiciyi mutlu etmek devlet, bakanlık ve hükümet olarak bizlerin görevi ama benim bugün Ahmet Fakıbaba olarak ilk günden peşinen bir şey söylemem doğru olmaz. Halkımız her şeyin en güzelini hak ediyor. Biraz zaman istiyoruz ancak bu çok uzun bir süreyi kapsamıyor. Bu konuda mutlaka tedbirlerimizi alacağız ve kısa zamanda halkımıza açıklayacağız. Onun için 'biraz sabır' diyorum. Kurban Bayramı'nda bütün vatandaşlarımızın bütçelerine uygun kurban kesimi yapmaları da hepimizin arzusu" diye konuştu.

"SORUNLARI ÇÖZEBİLECEĞİMİZE İNANIYORUM"

İki ülke arasındaki dış ticaret hacmine işaret eden Fakıbaba, "Taze sebze ve meyve ihracatımızın yüzde 90'ı Bulgaristan kapısından geçmektedir. Buradaki kontrollerden dolayı bazı sıkıntılar yaşanıyor. Öte yandan AB'den ithal ettiğimiz canlı hayvanların Türkiye'ye girişi de Bulgaristan'dan yapılmaktadır. Burada beklemeden dolayı bazı sıkıntılarımız var ama doktor ve finansçı olan iki tarım bakanının bu sorunları çözeceğine ve ilişkileri çok daha iyi yerlere getireceğine yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"GAYEMİZ İLİŞKİLERİN ÜST SEVİYEYE TAŞINMASI"

Konuk bakan Porodzanov da bu alanlarda büyük tecrübe sahibi olan iki ülke için ziyaretin çok önemli olduğunu belirterek, "Bizim gayemiz bugüne kadar iyi gelişen ikili ilişkilerin bundan sonra daha üst seviyelere taşınmasıdır. İki ülkenin buna ortak çaba göstereceğine inancımız tam. Bulgar ve Türk hükümetlerinin çok sağlam zemine oturmuş ilişkileri var. Bundan sonra da daha iyi bir iş birliğine imza atacağımıza eminim. Size ve ekibinize yeni görevinizde başarılar dilerim" açıklamalarında bulundu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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