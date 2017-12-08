BAKAN FAKIBABA'NIN ZOR ANLARI! KORUMALARI, DÜŞMESİN DİYE SEFERBER OLDU
Tarım Bakanı Bakan Fakıbaba'nın Ardahan'a gelişini bekleyen protokol üyeleri kar ve tipi nedeniyle zor anlar yaşadı. Protokolle tokalaşan bakanın düşmemesi için de korumalar büyük çaba harcadı.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Ardahan'a gitti.
Bakan ve beraberindekileri karşılamak için diğer protolol üyeleri Ardahan Üniversitesi kampüsündeki Hoca Ahmet Yesevi Camii önünde beklemeye başladılar.
TİPİ NEDENİYLE ZOR ANLAR YAŞADILAR
Vali yardımcıları Abdulrezzak Canpolat, Salih Kalkan, Rektör Prof. Dr. Mehmet Biber ve kurum müdürleri Bakan Fakıbaba'nın gelişini beklerken kar ve tipi nedeniyle oldukça zorlandı.
FAKIBABA AYAKTA DURMAKTA ZORLANDI
Üşümeye başlayan protokoldekiler, zaman zaman cami avlusuna girdiler. Yaklaşık yarım saat sonra camiye gelen Ahmet Eşref Fakıbaba protokol üyeleri ile tokalaşırken ayakta durmakta güçlük çekti.
Korumalar ve Rektör Biber, Bakan Fakıbaba'nın fırtına nedeniyle düşmemesi için koluna girdi.
Kaynak: haberinburada
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