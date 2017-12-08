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Bakan Fakıbaba'nın Zor Anları! Korumaları, Düşmesin Diye Seferber Oldu
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Bakan Fakıbaba'nın Zor Anları! Korumaları, Düşmesin Diye Seferber Oldu

BAKAN FAKIBABA'NIN ZOR ANLARI! KORUMALARI, DÜŞMESİN DİYE SEFERBER OLDU

Tarım Bakanı Bakan Fakıbaba'nın Ardahan'a gelişini bekleyen protokol üyeleri kar ve tipi nedeniyle zor anlar yaşadı. Protokolle tokalaşan bakanın düşmemesi için de korumalar büyük çaba harcadı.

Tarih : 08 Aralık 2017, 23:10
Puan Ver : Bakan Fakıbaba'nın Zor Anları! Korumaları, Düşmesin Diye Seferber Oldu(5/10)1

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Ardahan'a gitti.

Bakan ve beraberindekileri karşılamak için diğer protolol üyeleri Ardahan Üniversitesi kampüsündeki Hoca Ahmet Yesevi Camii önünde beklemeye başladılar.

TİPİ NEDENİYLE ZOR ANLAR YAŞADILAR

Vali yardımcıları Abdulrezzak Canpolat, Salih Kalkan, Rektör Prof. Dr. Mehmet Biber ve kurum müdürleri Bakan Fakıbaba'nın gelişini beklerken kar ve tipi nedeniyle oldukça zorlandı.

FAKIBABA AYAKTA DURMAKTA ZORLANDI

Üşümeye başlayan protokoldekiler, zaman zaman cami avlusuna girdiler. Yaklaşık yarım saat sonra camiye gelen Ahmet Eşref Fakıbaba protokol üyeleri ile tokalaşırken ayakta durmakta güçlük çekti.

Korumalar ve Rektör Biber, Bakan Fakıbaba'nın fırtına nedeniyle düşmemesi için koluna girdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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