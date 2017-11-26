Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, 2019 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi için yüzde 50'nin üzerinde oy almanın kolay ulaşılacak bir rakam olmadığını söyledi.

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, AK Parti Antalya Kepez İlçe Teşkilatının Turgut Özal Spor Salonunda düzenlenen 4. Olağan İlçe Kongresine katıldı. Kongreye, AK Parti Antalya İl Başkanı Rıza Sümer ile AK Parti Antalya milletvekilleri, ilçe parti başkanları, delegeler ve üyeler katıldı."TEŞKİLAT SAYESİNDE OYUMUZ YÜZDE 42'YE ÇIKTI"

Kongrede konuşma yapan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, kongre süreciyle ve 2019 seçimleriyle alakalı açıklamalarda bulundu.

Fikri Işık'ın değerlendirmesinden öne çıkan kısımlar şöyle:

Eğer AK Parti bu kadar güçlü teşkilatlara sahip olmasaydı ne olurdu? İktidara geldik, daha ilk günlerden itibaren bir takım vesayet odakları başladılar biz AK Parti'yi nasıl iktidardan götürürüz. 2003'deki kamuoyuna çoğu yansıyan sıkıntıyı yaşadık. Ama bu teşkilatlar, halkla iktidar arasında öyle köprüler kurdu ki 2004'deki yüzde 34 olan oy oranımızı yüzde 42'ye çıkardık.VESAYETLER BOŞA ÇIKARILDIYSA BUNDA TEŞKİLATIMIZIN BÜYÜK FAYDASI VAR

Danıştay saldırısını tezgahladılar ve o saldırıdan sonra hükümeti düşürme planları yaptılar. Ve en son bir e-muhtıra yayınladılar. Ne oldu, o güne kadar her muhtıra yiyen şapkasını alıp giderken, ilk defa hükümet kardeşim senin işin vatanı savunmak, senin işin siyasete müdahale etmek değildir dedi. Ve ne oldu, seçim kararı alındı, madem sen beni engellemeye çalışıyorsan, işin doğrusu milletin emanetini millete iade etmektir dedi ve seçim kararı alındı.

O seçim döneminde Antalya'nın da nasıl çalıştığını iyi biliyoruz ve Türkiye'de yüzde 46,5 oya geldik. Partimize kapatma davası açtılar. Her türlü vesayeti Türkiye Cumhuriyeti'nde denemek istediler. Eğer bütün bu vesayetler boşa çıkarıldıysa bunda halkımızın feraseti ve basireti halkımızla iktidarımız arasında çok güçlü köprüler kuran teşkilatımızın çok büyük faydası var. Teşkilatlar bizim için birer okuldur. Siyasetin okulu vardır ama teorisi öğretilir, pratiği teşkilatlarda öğrenilir."YÜZDE 50 ARTI 1 KOLAY ERİŞİLECEK BİR RAKAM DEĞİL"

16 Nisan referandumuyla Türkiye'nin işini kolaylaştırdıklarını ancak kendi işlerini zorlaştırdıklarını ifade eden Işık, "Sandıkta hükümetin belirlenmesi, istikrar sorununu kalıcı olarak çözdük. Ama yüzde 50 artı 1 de öyle kolay erişilebilecek bir rakam, sonuç değil. Onun için önümüzdeki dönem daha çok çalışacağız, mücadele edeceğiz ve birlik beraberlik içerisinde önce yerel seçimleri ardından da cumhurbaşkanlığı seçimlerini yüzümüzün akıyla bitireceğiz. Sizlere güveniyoruz.

Konuşmaların ardından Başbakan Yardımcısı Fikri Işık ile Bakan Mevlüt Çavuşoğlu ve Bakan İsmet Yılmaz'a plaket takdim edildi. Daha sonra devam eden kongreye tek aday olarak giren Av. İbrahim Ethem Taş ise AK Parti Kepez'in ilçe başkanı oldu.

Kaynak: haberinburada