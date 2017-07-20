BAKAN JÜLİDE SARIEROĞLU'NUN MEZUN OLDUĞU OKULDA BÜYÜK SEVİNÇ
İlk, orta ve lise eğitimini Adana'da üniversiteyi Ankara'da tamamlayan 38 yaşındaki Julide Sarıeroğlu'nun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na getirilmesi kentte sevinç yarattı.
193 NUMARALI ÖĞRENCİ OKULUN GURURU OLDU
Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik ile birlikte kabinede ikinci Adanalı bakan olarak yer alan Sarıeroğlu'nun Adana Koleji'nden 1996 yılında '193' numaralı öğrenci olarak yüksek başarı derecesiyle mezun olduğu belirtildi."SAYIN BAKANIMIZ ÖRNEK VE BAŞIRILI BİR ÖĞRENCİYDİ"
Öğrencilerinin bakan olması ile ilgili sevinçlerini paylaşan Okul Müdürü Hülya Uysal, Sarıeroğlu'nun bazı arkadaşları ile bugün konuştuğunu, herkesin takdirini kazanan bir öğrencilik geçmişi olduğunu anlatarak şöyle dedi:
"Sayın bakanımız son derece iyi bir öğrenciydi, örnek bir öğrencide bulunması gereken tüm özelliklere sahipti. Sorumluluk sahibi, başarılı, arkadaşları ve öğretmenleri ile çok iyi ilişkileri olan iyi bir öğrenciydi. Bakan hanım, çok iyi anılıyor. Okulumuzdan bir öğrencimizin böyle bir makama gelmesi bizi çok mutlu etti, gururluyuz."26 YIL SONRA BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRDİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na getirilen Sarıeroğlu, bu bakanlıkta ikinci kadın bakan oldu. 26 yıl önce de yine bir Adana Milletvekili olan İmren Aykut aynı bakanlık görevinde bulunmuştu.
Kaynak: haberinburada
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