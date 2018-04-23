Başbakan Binali Yıldırım, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle çocukları kabul etti. Çocuklardan biri "Milletvekili olup size yardım etmek isterdim. Ama yaşım tutmuyor" deyince Başbakan Yıldırım, "Seçilmek için yaşın tutmuyor ama kampanyaya destek vermek için yaşın tutuyor. Bana kampanyamda yardım edebilirsin" dedi.

BAŞBAKAN KOLTUĞUNU 5. SINIF ÖĞRENCİSİNE BIRAKTI

Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya'da düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda koltuğunu 11 yaşındaki ortaokul öğrencisi Esma Taşyürek'e teslim etti. Binali Yıldırım, "23 Nisan Çocuk Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti kurulmadan kabul edilen ilk resmi bayramdır. Bu bayramın bir hikâyesi var. Aziz milletimiz, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra yenik düşmüş, ülkemizi işgal edenlerle amansız bir mücadeleye girişmiştir. Bu mücadelede kadın, erkek, ihtiyar birçok kişiyi bu savaşlarda şehit verdik" dedi.

"MİLLETVEKİLİ OLUP SİZE YARDIM ETMEK İSTERDİM"

Çocuklardan biri "Milletvekili olup size yardım etmek isterdim. Ama yaşım tutmuyor" deyince Başbakan Yıldırım, " Seçilmek için yaşın tutmuyor ama kampanyaya destek vermek için yaşın tutuyor. Bana kampanyamda yardım edebilirsin" dedi.

Kaynak: haberinburada