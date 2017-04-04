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bakan müezzinoğlu'ndan kdv müjdesi

BAKAN MÜEZZİNOĞLU'NDAN KDV MÜJDESİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, mobilyada KDV indiriminin devam edeceği konusunda mobilyacılara müjde verdi.

Tarih : 04 Nisan 2017, 10:08
Puan Ver : Bakan Müezzinoğlu'ndan Kdv Müjdesi(5/10)7


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "Ahşap ve plastik mobilyalar, koltuklar ve büro mobilyalarına uygulanan KDV oranı da 30 Nisan'a kadar yüzde 18 yerine yüzde 8 olarak tespit edildi. Bu indirimin hem mobilyacılarımıza hem de vatandaşlara olumlu yansıdığını burada bir kez daha gördük. KDV indiriminin devam etmesi için gerekeni yapacağız" dedi.



Bursa'nın Yenişehir ilçesine yapılacak 86 yatak kapasiteli hastanenin temelini attıktan sonra İnegöl'e gelerek Türkiye'nin en büyük kapalı mobilya alışveriş merkezi Mobiliyum AVM ve Mobilya Vadisi'ni ziyaret eden Bakan Müezzinoğlu, esnaflara hayırlı işler diledi. İnegöllü mobilyacıların üç ay süreli yüzde 8'lik KDV indiririmin devam etmesi talebi üzerine konuşan Bakan Mehmet Müezzinoğlu, "Bakanlar Kurulu, konutta KDV oranlarında düzenleme yaptı. Elektrikli ev aletlerinin ÖTV'si 30 Nisan'a kadar sıfırlandı. Resmi gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla ÖTV'de yeni oran uygulanacak. Yeni karara göre elektrikli ev aletlerinin ÖTV'si 30 Nisan'a kadar sıfırlandı. Ahşap ve plastik mobilyalar, koltuklar ve büro mobilyalarına uygulanan KDV oranı da 30 Nisan'a kadar yüzde 18 yerine yüzde 8 olarak tespit edildi. Bu indirimin hem mobilyacılarımıza hem de vatandaşlara olumlu yansıdığını burada bir kez daha gördük. KDV indiriminin devam etmesi için gerekeni yapacağız" dedi.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Bakan  Müezzinoğlu  Ndan  Kdv  Müjdesi    haber

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