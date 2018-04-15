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Bakan Net Konuştu: Abd'nin Operasyonu Türk Turizmini Etkilemez
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Bakan net konuştu: ABD'nin operasyonu Türk turizmini etkilemez

BAKAN NET KONUŞTU: ABD'NİN OPERASYONU TÜRK TURİZMİNİ ETKİLEMEZ

ABD'nin Suriye'ye yönelik operayonuna değinen Turizm Bakanı Kurtulmuş, "Durumun normalleşerek operasyonun etkilerinin ortadan kalkacağını düşünüyorum. Bu manada Türk turizmine olumsuz etkisi olmayacaktır" dedi.

Tarih : 15 Nisan 2018, 13:50
Puan Ver : Bakan Net Konuştu: Abd'nin Operasyonu Türk Turizmini Etkilemez(10/10)6

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, ABD'nin Suriye'ye yönelik saldırısının Türk turizmini etkilemeyeceğini belirterek, "Operasyonun kısıtlı, sınırlı tutulmasının faydalı olduğunu görüyorum. Durumun normalleşerek, bu operasyonun etkilerinin kısa sürede ortadan kalkacağını düşünüyorum. Bu manada Türk turizmine olumsuz etkisi olacağını düşünmüyorum" dedi.

"TURİZME OLUMSUZ ETKİSİ OLMAZ"

Bütün ülkeler bakımından bu operasyonun kısıtlı, sınırlı tutulmasının faydalı olduğunu görüyorum. Bunun daha fazla yaygınlaşma potansiyeli taşımadan belli sınırlarda tutulması lazım. Daha geniş gerilimler olmamasını temenni ederiz. Durumun normalleşerek, bu operasyonun etkilerinin kısa sürede ortadan kalkacağını düşünüyorum. Bu manada Türk turizmine olumsuz etkisi olacağını düşünmüyorum.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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