BAKAN OSMAN AŞKIN BAK'TAN, RIZA KAYAALP'E TEBRİK
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Avrupa Güreş Şampiyonasında grekoromen stilde altın madalya kazanan Rıza Kayaalp ile bronz madalya elde eden Ekrem Öztürk'ü kutladı.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak 8. kez Avrupa şampiyonu olan Rıza Kayaalp'i kutladı.
"TEBRİK EDİYORUM"
Bakan Bak, yayımladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:
"Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazanan Rıza Kayaalp'i ve 55 kiloda bronz madalya elde eden Ekrem Öztürk'ü tebrik ediyorum. Bu organizasyonda kürsünün en üst basamağına çıkarak İstiklal Marşı'mızı okutan ve 8. kez Avrupa şampiyonu olan Rıza Kayaalp kardeşime kariyerinin devamında başarılar diliyorum. Bu başarıda emeği geçen antrenörlerimiz ile sporcularımızın ailelerini de kutluyorum."
Kaynak: haberinburada
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