

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Yaşadığımız en büyük felaketlerden biri PKK felaketiydi. Şükür bitti, inşallah bir daha dönmez. Bir hak arama mücadelesi gibi başlayan bir meselenin sonunda nerelere doğru savrulduğunu, kimlerin emrinde nelerin yapıldığını, kandırılmış birçok zavallı gencin hayatının nasıl son bulduğunu hep birlikte gördük." dedi.







Bakan Özhaseki, AK Parti Mardin Milletvekilleri Orhan Miroğlu ve Ceyda Bölünmez Çankırı ve AK Parti İl Başkanı Ali Dündar ile Mardin'de bir otelde muhtarlarla bir araya geldi. Özhaseki, burada yaptığı konuşmada, Recep, Şaban ve Ramazan aylarının habercisi Regaip Kandili'nin idrak edildiğini, bu üç aylarda vahşi Arap kavimlerinde bile savaş yapılmadığını ve kötülüğün olmadığını söyledi. Bu günlerin ülkeye huzur ve barış getirmesi, kan ve gözyaşının olmaması için dua ettiklerini kaydeden Özhaseki, terörün yakıp yıktığı yerleri yeniden ihya etmek istediklerini dile getirdi.







kaynak:habertürk