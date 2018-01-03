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Bakan Sarıeroğlu: Taşeron Çalışanların Kıdem Tazminatı Hakkı Saklı Kalacak
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Bakan Sarıeroğlu: Taşeron Çalışanların Kıdem Tazminatı Hakkı Saklı Kalacak

BAKAN SARIEROĞLU: TAŞERON ÇALIŞANLARIN KIDEM TAZMİNATI HAKKI SAKLI KALACAK

Çalışma Bakanı Sarıeroğlu, "Kadroya geçiş yapan taşeron çalışanların, kıdem tazminatı ve yıllık ücretli izin gibi kazanılmış hakları saklı kalacak" dedi.

Tarih : 03 Ocak 2018, 14:10
Puan Ver : Bakan Sarıeroğlu: Taşeron Çalışanların Kıdem Tazminatı Hakkı Saklı Kalacak(10/10)6

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, NTV'de gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Bakan Sarıeroğlu, "Geçiş yapan taşeron çalışanların kıdem tazminatı ve yıllık ücretli izin konusunda kazanılmış hakları saklıdır" dedi. Bakan, başvurularda taşeron işçilerden hiçbir kefil istenmediğini de belirtti.

"TOPLAMDA 1 MİLYON 20 BİN KİŞİ FAYDALANACAK"

Taşeron işçilere kadro düzenlemesine yönelik konuşan Sarıeroğlu şunları söyledi: "Uzun zamandır beklenen düzenleme olması nedeniyle tarihi bir çalışmayla geçen yılı tamamladık. 24 Aralık'ta KHK çıktı. Dün itibariyle emekçi kardeşlerimiz başvurularını vermeye başladı. Çalışmamızı dört aşamada gerçekleştirdik. Taşeron tanımı içinde kamuda kim varsa hepsini dahil etmiş durumdayız. Süre kısıtı koymadan tüm personel alımına dayalı hizmet alımı ihaleleri kapsam içinde. 450 bin kişiyi sürekli işçi kadrosuna alıyoruz. İkinci aşamada belediye, il özel idareleri, belediye şirketlerinde çalışan kardeşlerimizle ilgili. Buradaki rakam da 450 bin. Bu işi gölgelemek adına algı çalışmaları, bilgi kirlilikleri, çalışanların haklarında geriye gidiş varmış gibi gösterilmesi çalışmanın büyüklüğüne gölge düşüremeyecek. Toplamda 1 milyon 20 bin kişi. 4C statüsünü de kaldırıyoruz. En ufak bir aksaklık olmaması için bütün birimlerimizle çalışma içindeyiz."

"BAŞVURUDA HİÇBİR KEFİL İSTENMİYOR"

"İşçilerimizin lehine bir bakış açısı ortaya koyduk" diyen Sarıeroğlu şöyle devam etti: "Haberlerde bir gazetemiz üç kefil şartı diyor. Güvenlik soruşturması arzusuyla olsun diye imza alıyoruz. Şu anda bakanlığın bir sayfası var. Bütün belgeler orada yayınlanmış durumda. Kefil istenmiyor. Kıdem tazminatları yanıyor gibi ifadeler var. Kıdem tazminatı iş kanununda düzenlenmiş bir husus. Biz bu yüzden KHK'da yer vermedik. Son çalıştıkları işyerlerindeki kıdemleri geçecek. Geçmişteki en son çalıştıkları idaredeki süreleri geçiş olduktan sonra dahil edilecek. Kıdem tazminatı hakları saklıdır. Yıllık ücretli izin konusunda kazanılmış haklar saklıdır."

Bakan Sarıeroğlu, düzenlemelerde çalışanların rızasını gözettiklerini belirtti.

"SINAVDA MESLEK VE EĞİTİME GÖRE SORULACAK"

Taşeronlara yapılacak sınavla ilgili konuşan Çalışma Bakanı "Yazılı, sözlü, mülakat yapılacakmış gibi bir algı çalışması var. Ya sözlü olacak, ya yazılı olacak, ya da mülakat şeklinde. Yazılı olursa 50 puan belirlendi geçmek için. Test odaklı çok sorulu bir sınav sistemi planlamıyoruz. Hem meslek, hem de eğitim durumlarına göre de sorulacak. Okur yazar değilse belki sözlü yapılacak. Artık kamuda da belediyelerde de personel alımına dayalı hizmet ihalesi yok" dedi. Bakan, kadroya geçişte yaş sınırı koymadıklarını ifade etti.

"ASGARİ ÜCRET RAKAMI BEKLENTİLERİN ÇOK ÜZERİNDE"

2018 asgari ücret rakamına yönelik olarak Sarıeroğlu şunları söyledi: "İşverenlerin talebi ve beklentisi yüzde 7 oranıydı. Biz yüzde 14,2 oranında yaptık. Tabii ki isteğimiz daha yüksek ücret seviyelerine ulaşılması. Biz mevcut enflasyon oranımızın da üzerinde asgari ücret seviyesi belirledik. Beklentinin ne olduğuyla ilgili saha çalışması yaptırdık. Beklentinin çok üzerinde bir rakam belirledik. Gönlümüzden geçen tabii ki daha yüksek olması."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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