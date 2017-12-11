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Bakan Şimşek: KİT'lerde Çalışan Taşeronun Kadroya Geçmesi Yanlış Olur

BAKAN ŞİMŞEK: KİT'LERDE ÇALIŞAN TAŞERONUN KADROYA GEÇMESİ YANLIŞ OLUR

Başbakan Yardımcısı Şimşek, Kamu İktisadi Teşebbüslerinde çalışan taşeron personelin kadroya dahil edilmesinin son derece yanlış olacağını belirtti.

Tarih : 11 Aralık 2017, 15:40
Puan Ver : Bakan Şimşek: Kit'lerde Çalışan Taşeronun Kadroya Geçmesi Yanlış Olur(5/10)1

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, TRT Haber'de taşerona kadroda Kamu İktisadi Teşebbüslerinde çalışanlar dahil edilecek mi sorusunu cevapladı. Şimşek, KİT'lerin taşerona kadroya dahil edilmesi son derece yanlış olur dedi.

İşte Şimşek'in KİT'lerle ilgili taşeron açıklaması;

"BAZI HİZMETLER KALİTELİ BİR ŞEKİLDE VERİLMELİ"

KİT'lerin kadroya dahil edilmesi son derece yanlış olur. Örneğin Türkiye Petrolleri ne işe yarar, petrol çıkartır, kimle rekabet ediyor Shell ile rekabet ediyor, ulusulararası şirketlerle, katı kuralların olmadığı, esnek oluduğu şirketlerle rekabet ediyor. Nasıl rekabet edecek?

Olay sadece maliyet meselesi değil, olay bazı hizmetlerin kaliteli bir şekilde ve süreklilik arz edecek şekilde yerine getirilmesidir. Biliyoruz ki, kamu da performans düşük. Özel sektör çok daha hızlı ve verimli bir şekilde iş yapıyor, dolayısıyla sadece maliyet perspektifiyle bakmamak lazım.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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