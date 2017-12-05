BAKAN SON NOKTAYI KOYDU! KDV'DE İNDİRİM YOK
Maliye Bakanı Ağbal TBMM'de kendisine yöneltilen soru önergesine verdiği cevapta, yüzde 18 olan KDV oranın düşürülmesi ile ilgili bir çalışmanın olmadığını belirtti.
Maliye Bakanı Naci Ağbal'a TBMM'de yöneltilen soru önergesinde "Halen yüzde 18 olan KDV genel oranının aşağı çekilmesi ve gelir vergisi dilimlerinde değişiklik yapılmasına yönelik bir çalışma yapılmakta mıdır?" diye soruldu. Bakan Ağbal, soru önergesine verdiği yanıtta, "3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesi ile Bakanlar Kuruluna verilen yetki uyarınca katma değer vergisi oranları, 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için yüzde 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için yüzde 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için yüzde 18 olarak tespit edilmiştir" dedi.
YETKİLİ BAKANLAR KURULU
Bakan Ağbal, "Öte yandan, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 103'üncü maddesinde düzenlenen vergi tarifesinin gelir dilim ve tutarları, aynı Kanunun mükerrer 123'üncü maddesi gereğince her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanmakta olup, bu şekilde belirlenen tutarları yüzde 50'sine kadar artırmaya veya indirmeye Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştır" şeklinde açıklamada bulundu.
ÇALIŞMAMIZ YOK
KDV oranlarıyla ilgili düzenleme yapma yetkisinin Bakanlar Kurulu'na ait olduğunu kaydeden Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Bugün için Bakanlığımızda bu hususlara yönelik yürütülen herhangi bir çalışma bulunmamaktadır" diye konuştu. Kaynak: Yeni Şafak
Kaynak: haberinburada
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