İngiltere'nin Gündemi Bu! Kraliçe'ye 'dokundu' Yer Yerinden Oynadı
Aldatıldığını Düşünen Kadın, Eşinin Cinsel Organını Bıçakla Parçaladı!
Hero Yazılı Tişörtlerin Talimatı Darbe Girişiminden 1 Ay Sonra Verilmiş
Fetö'den İhraç Edilen Eski Komiser Yardımcısı Yüzlerce Kaçak Telefonla Yakalandı
Yıkık Köprüye Belediye El Atmayınca Vatandaş Ölüm Yolculuğuna Başladı
Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu Talimat Verdi, Şoförü Ve Eskortlar Bütün Işıklarda Durdu
15 Temmuz'un Kahraman Albayı, General Oldu
Bakan Soylu, Şehit Öğretmenin Kaçırıldığı Yerde: Bu Hayvanlara Nasıl Müdahale Edeceğimizi Biliyoruz
Son Dakika! Erdoğan'dan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a Mescid-İ Aksa Telefonu
Chp Tunceli İl Başkanı, Necmettin Öğretmen İçin Yaptığı Konuşma Rekor Kırıyor
Galatasaray Teknik Direktörü Tudor, Volkan Şen'le Görüşüyor
Kara Kızlarını Kaybeden Gözü Yaşlı Çiftin Yüzü Bu Sefer Güldü
Erdoğan'dan Dünyaya Filistin Çağrısı: İsrail'e Karşı Derhal Harekete Geçsin
Tek Koluyla 32 Yıldır Ayakkabı Boyacılığı Yapıyor
Abd'de Öldürülen Kızının Cenazesine Katılabilmek İçin Başkan Trump'a Yalvardı
Mehmet Özdilek, Milli Takım'da Fatih Terim'in Yardımcısı Oldu
Neymar Barcelona Yönetimiyle Görüştü: Beni Bırakın, Psg'ye Gideyim
İstanbul'da 'naylon Fatura' Operasyonu
Gs'li Yönetici, Faciayı Unutturmak İçin Yıldız Futbolcuyu Açıkladı
G.Saray Sportif Direktörü Cenk Ergün: Denayer Gündemimizde

Bakan Soylu, Şehit Öğretmenin Kaçırıldığı Yerde: Bu Hayvanlara Nasıl Müdahale Edeceğimizi Biliyoruz

BAKAN SOYLU, ŞEHİT ÖĞRETMENİN KAÇIRILDIĞI YERDE: BU HAYVANLARA NASIL MÜDAHALE EDECEĞİMİZİ BİLİYORUZ

Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın kaçırıldığı yere giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Öğretmenlik gibi kutsal bir mesleği yapan evladımızı katletmek insanlık dışı bir olaydır, hayvanlıktır" dedi.

Tarih : 22 Temmuz 2017, 17:40
Puan Ver : Bakan Soylu, Şehit Öğretmenin Kaçırıldığı Yerde: Bu Hayvanlara Nasıl Müdahale Edeceğimizi Biliyoruz(7/10)3

16 Haziran'da PKK'lılar tarafından kaçırılan ve naaşı 12 Temmuz'da Pülümür Çayı'nda bulunan 23 yaşındaki şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın kaçırıldığı yere giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Öğretmenlik gibi kutsal bir mesleği yapan evladımızı katletmek insanlık dışı bir olaydır, hayvanlıktır. Biz de onlara nasıl muamele edeceğimizi biliyoruz" dedi.

ŞEHİT ÖĞRETMENİN ARACININ YAKILDIĞI YERİ ZİYARET ETTİ

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ile birlikte Tunceli'ye gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, valilik ziyaretinin ardından esnaflarla bir araya gelip, şehit ailesini ziyaret etti. Daha sonra karayolu ile Pülümür ilçesine bağlı Kırmızıköprü köyüne geçen İçişleri Bakanı Soylu, terör örgütü PKK tarafından şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz'ın aracının yakılıp kaçırıldığı yeri de gördü.

"İNSANLIK DIŞI BİR OLAYDIR, HAYVANLIKTIR"

Kırmızıköprü köyünde vatandaşlarla da sohbet eden Bakan Soylu, şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'a ilişkin yaptığı açıklamada, "Özellikle öğretmenlik gibi kutsal bir mesleği yapan evladımızı katletmek insanlık dışı bir olaydır, hayvanlıktır. Biz de onlara nasıl muamele edeceğimizi biliyoruz. Milletimiz rahat olsun" dedi.

JANDARMA GENEL KOMUTANI GÜLER İLE BAYBURT'A UÇTU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, köydeki ziyaretini tamamlamasının ardından Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ile birlikte Bayburt'a gitmek üzere askeri helikopterle kentten ayrıldı. Bakan Soylu'nun ziyareti nedeniyle karadan ve havadan yoğun güvenlik önlemleri alındı.

PKK KATLETMİŞTİ

23 yaşındaki Necmettin Yılmaz, Şanlıurfa Siverek'in Çiftçibaşı köyünde sınıf öğretmeniydi. 16 Haziran Cuma günü, yaz tatilini geçirmek üzere memleketi Gümüşhane Torul'a bağlı Demirkapı köyüne gitmek üzere yola çıktı. Yeni aldığı otomobiline bindi. Erzincan-Tunceli yolunda PKK'lı teröristler yolunu kesti. 12 Temmuz'da naaşını Pülümür Çayı'nda köylüler buldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Bakan  Soylu  Şehit  Öğretmenin  Kaçırıldığı  Yerde  Bu  Hayvanlara  Nasıl  Müdahale  Edeceğimizi  
Biliyoruz    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER