BAKAN SOYLU, YÜKSEKOVA'DA ASKERİ ÜS BÖLGELERİNİ ZİYARET ETTİ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bulunan askeri üs bölgelerini ziyaret ederek terörle mücadele eden Mehmetçik'e moral verdi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'nin Yüksekova ilçesi sınırları içerisinde bulunan askeri üs bölgelerini ziyaret ederek terörle mücadele eden Mehmetçik'e moral verdi.
ASKERİ ÜS BÖLGESİNİ ZİYARET ETTİ
Bakan Soylu, AK Parti Hakkari İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Siyaset Akademisi toplantısına katıldıktan sonra Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Salih Karataş, Yüksekova Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, 3'üncü Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Suat Dilberoğlu ve şarkıcı Yusuf Güney ile birlikte helikopterle Yüksekova bölgesindeki askeri üs bölgesine gitti.
ASKERLERLE BİRLİKTE YEMEK YEDİ
Bakan Soylu ve beraberindekiler ilk olarak Şehit Jandarma Uzaman Çavuş Sacit Olcay Kabaklıoğlu Üs Bölgesi'ndeki askerleri ziyaret etti. Burada askerlerle yemek yiyen Bakan Soylu, telefonla Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ve bazı iş adamlarıyla görüştü. Bakan Soylu ve beraberindekileri daha sonra Yüksekova Evliyetepe Üs Bölgesi'ne giderek buradaki askerleri ziyaret etti.
MEVZİLERDE İNCELEMELERDE BULUNDU
Askerlerle tek tek ilgilenen Bakan Soylu, mevzileri inceleyip askerlerle hatıra fotoğraf çektirdi. Bakan Soylu, sonra olarak Yüksekova ilçesinde inşaatı devam eden Polis Özel Harekat Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Yetkililerden kısa bilgi alan Bakan Soylu, akşam saatlerinde Yüksekova'dan ayrıldı.
Kaynak: haberinburada
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