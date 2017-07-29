BAKAN SOYLU'DAN 81 İLE TALİMAT GİTTİ! RESMİ PLAKALI ARAÇLARA CEZA GELİYOR
İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine genelge göndererek, resmi plakalı araçlara yönelik denetimin artırılmasını, ayrıcalık tanınmadan kontrole tabii tutulmasını istedi. Genelgede, "Aracın görev emrinin olup olmadığı, nereye gideceği ve belirttiği güzergahta yer alıp almadığı" gibi soruların bulunduğu "Resmi Taşıt Denetleme Formu" düzenlenmesi zorunluluğu getirildi.
BAKAN'DAN TALİMAT
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzasıyla gönderilen, "Resmi Taşıt Denetimleri" konulu genelgede, kurumlardaki resmi taşıt sayısının her geçen gün arttığı belirtilerek, trafik kazalarına karışma oranlarının azaltılması amacıyla, denetimlerin etkin yürütülmesine vurgu yapıldı.
Genelgede, konunun trafik güvenliğinin sağlanmasının yanı sıra kamu kaynaklarının etkin kullanımı ve verimliliği yönünden de önemli olduğu belirtildi.
RESMİ PLAKALI ARAÇLARA AYRICALIK YOK
Resmi taşıtların devlet malı olması nedeniyle, konunun idari ve adli bir boyutunun da bulunduğu da hatırlatılırak, bu taşıtların, belirlenen esaslar doğrultusunda kullanılması için trafik polisi ve jandarma trafik timlerinin, denetimler sırasında resmi taşıt ve sürücülerine, ayrıcalık tanınmadan kontrol edilmesi istendi.
GÖREV EMRİ YOKSA CEZA
Kontroller esnasında, her resmi taşıt için, "Görev emrinin olup olmadığı", "nereye gideceği", "belirttiği güzergahta yer alıp almadığı", "görevli personelin araçta bulunup bulunmadığı", "Aracın camında ve ilgili yerlerde ilgili yazıların olup olmadığını" sorgulayan "Resmi Taşıt Denetleme Formu" düzenlenmeye devam edilmesine istendi. Tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için düzenlenen formun bir nüshası aracın kayıtlı olduğu kuruluşun o ildeki en büyük amirine (Bakanlıklara ait taşıtlar için ilgili Bakanlığa), bir nüshası ise mahallin en büyük Mülki İdare Amirine, kontrolü takip eden 3 gün içinde gönderilmesi talimatı verildi.
Kaynak: Hürriyet
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Zincirlikuyu'da Feci Kaza! Karşıdan Karşıya Geçmek İsterken Can Verdi
- Belediyenin Yaptığı Kazı Çalışmasında Toprağın Altından Tarih Çıktı
- Konyalı Tasarımcıdan Erdoğan'a Dünya 5'ten Büyüktür Yüzüğü
- Didim'de Yakalanan Ypg'li Terörist, Eski İngiliz Askeriymiş
- Bodrum'da Makilik Alandaki Yangın, Yerleşim Yerlerini Tehdit Etti
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Abd'de Mucize Kurtuluş! Otoyola Düşerek Patlayan Uçaktan Sağ Çıktılar
- Dehşet Anları! Küçük Kız Kolunu Asansörün Kapısına Böyle Kaptırdı
- Finlandiya'da 50 Yaşındaki Saldırgan Aracıyla Kalabalığın İçine Daldı: 1 Ölü
- İslami Vakıflar İdaresi İsrail'in Mescid-İ Aksa'daki Tüm Kapıları Açacağını Duyurudu
- Su Tankerinden Fışkıran Sudan Kaçmaya Çalışırken Arabanın Altında Kaldı
Bu Haberle İlgili Yorumlar