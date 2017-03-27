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BAKAN SOYLU'DAN FLAŞ AÇIKLAMA


BAKAN SOYLU'DAN FLAŞ AÇIKLAMA
Tarih : 27 Mart 2017, 16:20
Puan Ver : Bakan Soylu'dan Flaş Açıklama(6/10)8


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon'da yaptığı konuşmada, “Mardin'in Derik ilçesinde görevi başındayken geçen yıl Kasım ayında PKK'lı teröristlerce şehit edilen Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'e yönelik bombalı saldırının planlayıcısının yakalandığını duyurdu. 'Bu sabah esas birisini yakaladık. Şerefsiz kravat takmış, takım elbise giymiş. Evlatlar bu son Viranşehir patlaması var ya, o Viranşehir patlamasının planını yapanı, aynı zamanda da bizim evladımız Muhammet Fatih Safitürk'ü, sizin de evladınız onun katilini planlayanı bu sabah alıverdiler? dedi.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Çaykara ilçesinde, Çaykara Binicilik Kulübü'ne ait atlı birlik tarafından karşılandı. İlçede esnafları ziyaret eden Bakan Soylu, parti otobüsünden vatandaşlara hitap etti, Anayasa değişikliği ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini anlattı.



"BU SABAH ESAS BİRİSİNİ YAKALADIK"



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin'in Derik ilçesinde görevi başındayken geçen yıl Kasım ayında PKK'lı teröristlerce şehit edilen Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'e yönelik bombalı saldırının planlayıcısının yakalandığını duyurduç. 'Bu sabah esas birisini yakaladık. Şerefsiz kıravat takmış, takım elbise giymiş. Evlatlar bu son Viranşehir patlaması var ya, o Viranşehir patlamasının planını yapanı, aynı zamanda da bizim evladımız Muhammet Fatih Safitürk'ü, sizin de evladınız onun katilini planlayanı bu sabah alıverdiler? dedi.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Bakan  Soylu  Dan  Flaş  Açıklama    haber

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