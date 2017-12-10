İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dekont iddialarına tepki gösterdi. Bakan Soylu, "Kılıçdaroğlu, senin aklın gibi, ipin de çürüktür. Kılıçdaroğlu, sana açık açık söylüyorum, sen bittin. Gözlerinden öpüyorum Kılıçdaroğlu. 'Gözlerinden öperim' demekle bırakmıyorum, daha yeni başladık yanına bir doktor al Kılıçdaroğlu. Sen daha kimi tehdit ettiğinin farkında bile değilsin. Hepimizin alnı açıktır" dedi.

"AMERİKAN'NIN HİKAYELERİNE KARNIMIZ TOK"

Dün akşam saatlerinde memleketi Trabzon'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ortahisar ilçesinde AK Parti 2'nci Olağan Kongresi'ne katıldı. Kongrede konuşan Bakan Süleyman Soylu, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasına tepki gösterdi. Bakan Soylu, şunları söyledi:

"Amerika'nın bugün 'Ben terörle mücadele ediyorum' demesi inandırıcı değildir. Dünyayı ahmak mı sanıyorlar? DEAŞ ile terörle uğraşırken ne hikmetse hiçbir terör örgütünün eline iğne bile batırmadığı ülke arkadan sinsice bir şeyler çeviriyor. Orta Doğu'ya ait olmayan 2 ülke bugün bir oyun kurmaya çalışıyor. Herkes duysun ve bilsin ki İsrail ve Amerika hiç heveslenmesin, bütün dünyaya buradan haykırıyorum; Kudüs onlara yar olmayacaktır. ABD'nin bu kararı hiçbir zaman hayat bulamayacaktır. Kudüs meselesi oldu- bittiyle halledilecek bir mesele değildir. Bu coğrafyada insanlara yaşattığınız acı ve çektirdiniz eziyetin üstü örtülecek gibi değildir. Terörle mücadelede Orta Doğu'yu bir atış poligonu haline, silah deneme tahtası haline getirenler bizzat terörün destekçisi ve kaynağı olmuşlardır. Terörle mücadele ettiğini söyle İsrail'in ekmeğine bir yandan yağ sür, hikaye anlat. Bizim hikayene karnımız tok Amerika, karnımız tok. Orta Doğu kimsenin babasının çiftliği değildir. Buralar bizim tarihi kardeşlik alanlarımızdır. Buradaki hiçbir toprak parçası başkaların hayaline malzeme olmayacaktır."

"SEN BİTTİN"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dekont iddialarına da tepki göstererek, 'iftira' değerlendirmesinde bulunan Bakan Soylu şöyle konuştu:

"Türkiye, bir yandan bu işlerle, bir yandan ümmetin, mazlumların derdiyle uğraşırken içeride bir müfteri, bir siyaset bezirganının hezeyanları, yalanları ve iftiralarıyla uğraşmaktadır. Türkiye'nin siyasi istikrarına nerede bir saldırı ve ihanet varsa biz bu siyaset bezirganın savunmasına görüyoruz. Vekilleri terörün cenazesindeyken, kendisi terörle iltisaklı olduğu için hapse attığımız kişileri hapiste ziyaret eder. Girdiği her seçimde milleten tokat yiyen bu zat belli ki akıllanmamış. Bu siyasi düzenbaz dün ak dediğine ertesi gün kara diyen zat. 2 haftadır eline tutuşturulmuş paçavralarla şov yapmaktadır. 'Açıklayacağım, büyük kıyamet kopacak, rezil olacaklar' dedi. Kendisi rezil oldu. Bütün Türkiye gördü ki bu siyasi sahtekar, yalanlarının ve iftiralarının üzerinden Türkiye'de başka bir oyna soyunmuş. Şimdi konu mahkemeye intikal etti. Sonra hızını alamadı kurumları, hepimizi de asmakla tehdit etti. Dün de şahsıma bir laf etmiş. Demiş ki 'Seni asmayacağım da rezil edeceğim' Kılıçdaroğlu, senin aklın gibi ipin de çürüktür. Kılıçdaroğlu, sana açık açık söylüyorum: sen bittin."

"İSPAT ETMEZSEN ŞEREFSİZSİN"

Ana muhalefet lideri Kılıçdaroğlu'na eleştirilerini sürdüren Bakan Soylu, şunları söyledi: "Daha bitmedi gözlerinden öpüyorum Kılıçdaroğlu. 'Gözlerinden öperim' demekle bırakmıyorum, daha yeni başladık yanına bir doktor al Kılıçdaroğlu. Beraber iş çevirdiğin özel kalem müdürün iyi bilir doktorların hangi rezidanslarda ve dairelerde olduğunu. Sen buradan ne demek istediğimi anlıyorsun, gözlerinden öpüyorum, Kılıçdaroğlu gözlerinden. Sen daha kimi tehdit ettiğinin farkında bile değilsin. Hepimizin alnı açıktır. Sana bir şey söyleyeyim mi? Turpun büyüğü heybede Kılıçdaroğlu. Sen o meşhur çarklarını yine yaparsın tabi ki önümüzdeki günlerde. Bu işin peşini bırakacağımızı düşünüyorsan yanılıyorsun. Bugün 12'nci gün, tek tek sayıyorum. Şerefliysen ispat et, iftira atma. O iddiaları ispat etmesen buradan söylüyorum: şerefsizsin ve siyasi sahtekarsın" ifadelerinde bulundu.Hükümetlerinin yatırımlarından da bahseden Bakan Soylu Trabzon- Erzincan demiryolu projesine 2019 yılı öncesinde başlanacağını da duyurdu.Tek listeyle gidilen kongrede mevcut başkan Temel Altunbaş yeniden ilçe başkanı seçildi.

Kaynak: haberinburada