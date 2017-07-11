İçişleri Bakanı Soylu'nun Gölbaşı'nda selamladığı Özel Harekat Mangası'nın silahlarının ucuna takılan kırmızı adaptörlerin sırrı açıklandı. "Bakan için özel önlem" olarak yorumlanan aparatlar "manevra fişeği adaptörü" çıktı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Gölbaşı Mezarlığı'nda düzenlenen şehitleri anma programına katıldı. Bakan Soylu'yu karşılayan Özel Harekat Polisi Mangası'nın ellerindeki M16 otomatik tüfeklerinin namlularında 'manevra fişeği adaptörü' yer aldı.

Gölbaşı Mezarlığı'ndaki programa, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Muhterem İnce, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Ak Parti Ankara Milletvekili Ertan Aydın, Gölbaşı Kaymakamı Şenol Esmer, Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay ve ilçe protokolü katıldı.

MANEVRA FİŞEĞİ ADAPTÖRÜ

Bakan Soylu, törenin yapılacağı Gölbaşı Mezarlığı'ndaki Gölbaşı Şehitliği alanına gelişinde Özel Harekat Polisi Mangası tarafından karşılandı. Polis mangasının elindeki M16 otomatik tüfeklerinin namlularına 'manevra fişeği adaptörü' takıldı.

Törenlerde gerçek fişek değil, manevra fişeği kullanıldığı, bu aparatın emniyetle alakasının olmadığı belirtildi. Bu aparatın, fişek atıldığında bir sonraki fişeğin fişek yatağına sürülmesi için gereken barut gazının namlu içinde kalmasını ve mekanizmanın geriye doğru hareket etmesini sağladığı belirtildi.

KURAN OKUNDU, DUA EDİLDİ

Türk bayraklarıyla donatılan şehitlikte, Kuran-ı Kerim tilaveti okunarak, şehitler için dua edildi.

Bakan Soylu ve beraberindekiler, 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gecede, Gölbaşı'nda Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda şehit düşen polislerin mezarlarına kırmızı gül bıraktı. Ardından Bakan Soylu, şehit ailelerine Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı takdim etti.

GENEL MÜDÜR BAYGINLIK GEÇİREN ÖZEL HAREKET POLİSİYLE İLGİLENDİ

Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, şehitlikteki tören sırasında sıcak havadan etkilenen bir kadın Özel Harekat Polisi'nin yanına gelerek özel ilgi gösterdi. Ayağa kalkmak isteyen kadın polis memuruna "Ayağa kalkma otur yerine, dinlen. İstersen seni doktora gönderelim. Hepimiz insanız, demir çelik değiliz. Özel harekat polisiyim diye hastalanmayacak mısın? Geçmiş olsun" diyen Altınok'a polis memuru ise "İyiyim, kalabilirim" yanıtını verdi.

Kaynak: haberinburada