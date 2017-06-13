Kadıköy'de bu sabah düzenlenen operasyonda öldürülen teröristin DHKP-C'li İ.Ö. olduğu belirlendi. Teröristin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya suikast hazırlığı yaptığı ortaya çıktı.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Acıbadem Betül Sokağı'nda bir adrese özel harekat polislerinin desteğiyle operasyon düzenledi. Yasa dışı terör örgütü üyesi olduğu öne sürülen şüpheli ile polis ekipleri arasında çatışma çıktı. Çatışma sonucu şüpheli vurularak etkisiz hale getirildi.







Öldürülen kişinin DHKP-C üyesi İ.Ö. olduğu belirlendi. Öldürülen teröristin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik silahlı ve bombalı eylem hazırlığında olduğunun tespit edildi. Çatışmanın yaşandığı yerde olay yeri inceleme çalışması yapıldı. Evde teröristin cesedinin yanı sıra çatışmada teröristçe kullanılan bir silah ve örgütsel dökümanlar ele geçirildi. Şüphelinin cesedi savcılık incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.







kaynak:milliyet