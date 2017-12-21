Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, TOBB ile borsaların ortak olduğu Ürün İhtisas Borsasının kısa zamanda kurulacağını söyledi.

TOBB'un İkiz Kuleler'de düzenlenen Ticaret Odaları Konseyi Toplantısı'nda Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Lisanslı depoculuğa ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tüfenkci, "Özellikle TOBB ile borsalarımızın ortak olduğu Ürün İhtisas Borsası'nı da çok kısa zamanda kuracağız." dedi.

YEMEK ÇEKLERİ VE VE ORDİNO ÜCRETLERİ

Ekonominin, iş dünyasının omuzlarında yükseldiğini çok iyi bildiklerini vurgulayan Tüfenkci, "Yemek çekleri ve buradaki komisyon oranlarıyla ilgili esnaf ve tacirlerimizin yaşadıkları sıkıntıları çözmek konusunda genel müdürlüğümüz çalışmalara başladı. Gerekli düzenlemeleri yapacağız." diye konuştu.

İş dünyasının şikayet ettiği konulardan ordino ücretlerine de değinen Tüfenkci, şunları kaydetti:

"Bakanlık böyle bir belge istemiyor. Böyle bir fiyatlandırmayı da kabul etmiyoruz, resmi olarak da yok. Burada ticaret ve sanayi odaları üyeleri, firmalarla pazarlık yaparken böyle bir rakam geldiğinde üstünü çizecek. Pazarlık gücü sizde. 'Nerede, kim istiyor' diye sorgulayın. 'Şu kurum istiyor' diye müsteşarımızı ararsınız."

ÜRÜN İHTİSAS BORSASI NEDİR?

Bakanlar Kurulu tarafından verilen kuruluş izni ile anonim şirket şeklinde kurulan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından faaliyet izni verilen, Ürün İhtisas Borsası, lisanslı depoculuk sistemi kapsamındaki tarım ürünlerinin fiziki veya elektronik ortamlarda alım satımına aracılık eder. Gerek ürünlerin fiziki olarak, gerekse ürünü temsilen lisanslı depo işletmelerince çıkarılan ürün senetlerinin ve alivre sözleşmelerin ticaretine aracılık da faaliyetleri arasındadır. Yeterli altyapı ve elektronik donanım ile mali altyapıya sahip olan ürün ihtisas borsasının faaliyet alanı bölgesel, ulusal veya uluslararası olabilir.

Kaynak: haberinburada