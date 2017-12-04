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Bakan Tüfenkci: Zarrab, 2 Ay Önce Hisse Devri Yapmak İstedi Ama İzin Vermedim

BAKAN TÜFENKCİ: ZARRAB, 2 AY ÖNCE HİSSE DEVRİ YAPMAK İSTEDİ AMA İZİN VERMEDİM

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, Reza Zarrab'ın 2 ay önce şirketlerinde hisse devri için bakanlığa başvurduğunu, kendisinin ise işlemleri şüpheli bulduğu için izin vermediğini belirtti.

Tarih : 04 Aralık 2017, 14:10
Puan Ver : Bakan Tüfenkci: Zarrab, 2 Ay Önce Hisse Devri Yapmak İstedi Ama İzin Vermedim(6/10)2

Star gazetesine açıklamalarda bulunan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Reza Zarrab'ın iki ay önce şirketlerinde hisse devri için bakanlığa başvurduğunu fakat kendisinin, "Aman burada bir oyun var izin vermeyin" dediğini açıkladı. Tüfenkci aynı zamanda Zarrab'ın şirketlerinde akrabaları dışında pek ortak bulunmadığını sözlerine ekledi.

İşte Bakan'ın açıklamaları:

"ALTIN TİCARETİ 2014 YILINA KADAR YASAK DEĞİLDİ"

Rıza Zarrab ABD'deki ifadesinde hayali gıda ticaretini de işin işine soktu. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı müfettişlerinin bu konuda bir araştırması oldu mu?

Zarrab dosyası iki şeyi hedefliyor; birisi Türkiye'de siyasi anlamda karışıklık oluşturma, öbürü de ekonomik ortamda spekülasyonlarla kötüleştirmek.

Yapılan iş gayr-i resmi değil. Altın ihraç ettiğini ifade ediyor. Dubai'de o altının dolara çevrilip İran'ın borçlarının ödendiğini söylüyor. Altın ticareti 2014'e kadar yasak değildi. Uluslararası hukuka uygun yaptığımız iş. Araştırılması gereken, Dubai'den yaptığını söylediği hayali gıda ihracatı konusu olabilir.

"TÜRKİYE'NİN DUBAİ'DEKİ İŞLEME MÜDAHALE YETKİSİ YOK"

Türkiye'nin Dubai'deki işleme müdahale etme yetkisi yok. Altın ihraç ediyoruz, aynı şirketler ithal ediyor bunun araştırılması lazım diye bir rapor bizde de vardı. Maalesef bizim böyle şeylere girmemize de gerek yoktu. Gıdayı da gönderebilmemiz, altını direct İran'a da gönderebilirdik. Dubai'ye ticaret uluslararası teamüllere uygun olabilir. "ABD altını da yasaklayınca gıda ticareti yapıyor gösterdik" diyor ama Türkiye kayıtlarında çıkışı görünüyor. Amerikalıların kucağına gitti diye böyle bir ifade vermiş olabilir, gerçek yapmış da olabilir.

İKİ AY ÖNCE DİLEKÇE

Zarrab'ın malvarlığına el konulması öncesi bir girişim oldu mu?

Amerika'da tutukluyken, 2 ay önce şirketlerinde hisse devri yapmak için bakanlığımıza dilekçe ile başvurdu. "Aman izin vermeyin, burada bir oyun var" dedim. Dilekçeleri duruyor. Amerika bunu götürürken belki güvenceler verdi. Buradaki mal varlıklarını devredip, kurtulacaktı. Akıllı olup Zarrab'a bu işi bırakmasaydık, daha iyi olurdu.

Ortaklarından size gelip "Böyle bilmiyorduk" diyen oldu mu?

Çoğu şirkette tek başına zaten, diğerleri de akrabaları.. Bir şey deme şansları yok.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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