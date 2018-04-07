Son Dakika! Antalya'da Yemekten Zehirlenen Çok Sayıda Asker Hastaneye Kaldırıldı
Valilik'ten İlk Açıklama Geldi, Herkes Derin Bir 'oh' Çekti!
Cyle Larin, Beşiktaş Kariyerine Golle Başladı
Türkiye'ye Akın Eden Afgan Göçmenlerden 591'i Sınır Dışı Edilecek
Dünya Bu Golü Konuşuyor! Kaleci 60 Metreden Avladı
Bakan Veysel Eroğlu Gribal Enfeksiyon Nedeniyle Hastaneye Kaldırıldı
Emniyet Müdürü Eğitim Verdi, Muhtarlar Silah Kuşandı!
Abd'de Askeri Helikopter Düştü, Kazada 2 Asker Hayatını Kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Nikah Şahidi Oldu
Beşiktaş, Evinde Konuk Ettiği Göztepe'yi 5-1 Yendi
Boğaz'daki Kazayı Teknede Çığlıklar Atarak İzlediler!
Vodafone Park'ta Beşiktaş Taraftarını Çıldırtan Pozisyon!
Muharrem Usta Trabzonspor'a Gözyaşlarıyla Veda Etti
Yalının Yanındaki Çay Bahçesinde Oturanlar Gemiyi Görünce Kaçacak Yer Aradı
Kadro Dışı Kalan Emre Mor Sessizliğini Bozdu!
Burak Yılmaz: Böyle Bir Başkan İlk Kez Görüyorum
Bayern Münih Üst Üste 6. Kez Şampiyon
Herkes Konuşmuştu, Erdoğan İlk Kez Yanıt Verdi: Kanalizasyon Çukuru!
Beştepe'den Tel Rıfat Çıkışı: Operasyona Gerek Kalmayabilir!
Ankaragücü, Evinde Konuk Ettiği Giresunspor'u 3-2 Yendi

BAKAN VEYSEL EROĞLU GRİBAL ENFEKSİYON NEDENİYLE HASTANEYE KALDIRILDI


Bakan Veysel Eroğlu Gribal Enfeksiyon Nedeniyle Hastaneye Kaldırıldı
Tarih : 07 Nisan 2018, 22:00
Puan Ver : Bakan Veysel Eroğlu Gribal Enfeksiyon Nedeniyle Hastaneye Kaldırıldı(5/10)1

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, gribal enfeksiyon nedeniyle memleketi Afyonkarahisar'da tedaviye alındı. Bakan Eroğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Perşembe ve Cuma günleri bir dizi temasta ve ziyarette bulunmak için memleketi Afyonkarahisar'a gelen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, dün rahatsızlığı nedeniyle hiçbir programına katılamadı. Gribal enfeksiyon şüphesiyle Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Ahmet Necdet Sezer (ANS) Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedaviye alınan Bakan Eroğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

ZİYARETÇİ KABUL EDİLMİYOR

Doktorların, Bakan Eroğlu'na dinlenmesi tavsiyesinde bulunduğu belirtilirken, bu nedenle ziyaretçi kabul edilmediği kaydedildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Bakan  Veysel  Eroğlu  Gribal  Enfeksiyon  Nedeniyle  Hastaneye  Kaldırıldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER