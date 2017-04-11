BAKAN YILMAZ: YENİ SİSTEMİN EĞİTİME OLUMLU KATKISI ...
"VERDİĞİNİZ OYLAR ANKARA'DA ÇARPITILMASIN"Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, İmranlı'dan Yıldızeli ilçesine geçerek Muhtarlar Derneği'nin açılışına katıldı.
"VERDİĞİNİZ OYLAR ANKARA'DA ÇARPITILMASIN"
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, İmranlı'dan Yıldızeli ilçesine geçerek Muhtarlar Derneği'nin açılışına katıldı. Açılış öncesi konuşan Bakan Yılmaz, 16 Nisan'da yapılacak referandum a değinerek, "Milliyetçi Hareket Partisi ile güçlerimizi birleştirdik, fikrimizi birleştirdik, bu konuda bir mutabakata vardık. ve meclisten bir değişikliği önünüze getiriyoruz. Diyoruz ki egemenlik milletindir.
Egemenliğin 3 unsuru var, yasama, yürütme ve yargı. Her 3'ünü de millet belirlesin diyoruz. Millet şu anda sadece meclisi, yani yasamayı belirliyor. Diyoruz ki bundan yürütmeyi de hükümeti de sen belirle, yargıyı da sen belirle. Çünkü bunların asli sahibi sensin. Mahkeme, Türk milleti adına karar verir. Hükümet millet adına, senin adına senden vekalet alanlar tarafından yürütme görevi yerine getirilir" dedi.
kaynak:haberler
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