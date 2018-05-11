Ekonomi Bakanı Zeybekci, "ABD'nin İran'a yaptırım kararı Türkiye için fırsat. Birleşmiş Milletler kararlarına da uyarak biz İran ile ticaret yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Zeybekci, "ABD'nin İran'a yaptırım kararı Türkiye için fırsat. BM kararlarına da uyarak biz İran ile ticaret yapmaya devam edeceğiz" dedi.

İşte Zeybekci'nin açıklamalarından satır başları:

"KURDA YAŞANAN GELİŞME ENFLASYON MÜCADELEMİZİ OLUMSUZ ETKİLİYOR"

Kurda yaşanan gelişmeler enflasyonla mücadelemizi de olumsuz etkiliyor ama tüm bu sorunlara rağmen şunu asla unutmamak lazım. Türkiye ekonomisi eski hastalıklarından aridir, asla eskiden yaşanan sıkıntıları yaşamayacağız.

Şu anda ekonomimiz ihracat, istihdam, yatırımlar, turist sayısı ve makro ekonomi göstergeler itibariyla oldukça sağlam adımlarla ilerliyor. Tüm bu olumlu gelişmelere rağmen kurda yaşanan artışı kabul etmiyorum.

"CARİ AÇIKLA MÜCADELE ADIMLARI ATIYORUZ"

Cari açığın önemli bir bölümünü Türk Lirası ile yapıyorum. Cari açık yine var. Yabancı para ile finansman ihtiyacı düşüyor aşağıya, altın ve gözetin kenara koyarsak yüzde 4.2. Yani buradan yola çıkacak olursan Cumhurbaşkanımızın söylediği o manifestoda ki bir anayasadır inşallah seçim beyannamesinde detaylarıyla göreceğiz. Cari açıkla mücadelede adımlar attık. İthalatıyla ilgili lüks gereksiz, Türkiye'de de üretilebilen ürünlere yönelik, turizm gelirlerine yönelik, cari açık verdiğimiz alanlar belli. Enerji, petro kimya metarülaji. Faiz desteği vererek yatırım yaptırıyoruz.

"ARZI ARTIRMAK ÜRETİMİ ARTIRMAKTIR"

Türkiye'nin yaş ortalaması 31.7. Dünyanın gelişmiş ülkeleri 49.5 yaşında. Daha yaşlılar. Tüketim yapmak ister evlenmek ister 31 yaşındaki biri. Tasarrufa doğru gitmekte zorlanır, ay sonunu zor getirir. Türkiye gibi genç olan devamlı bir şekilde büyüme gerçekleştirmesi gereken bir ülkede tüketim arzusu iştahlı oluyor. Talep yüksek. Bize öğretilen, arzı düşürmek üzere tedbirler almak gibi bir yaklaşım enflasyonla kalıcı bir mücadele yöntemi değildir. Bu piyasadaki tüm aktörler olarak bir doğruda birleşelim. Enflasyonla mücadele piyasayı soğutmak değildir. Derhal arzı artırmak üretimi artırmaktır. Böylelikle büyümeyi tetiklersiniz.

"TÜRKİYE KUR MESELESİNİ HALLEDECEK"

Enflasyonun içinde kur etkisi de var. Türkiye bu kur meselesini de halledecek. Sağlam bir duruşumuz var. Döviz yükümlülükleriyle ilgili bir soru işareti bile yok. Bu dönemler jeopolitik ekopolitik zamanlar geçecek. Türkiye olması gereken yere gelecektir. Bizim asıl olan öngörülebilirliktir. Bu gelecek. Mayıs sonuna doğru seçimle ilgili öngörüler ortaya çıkınca bunların hepsi buharlaşacak.

Kaynak: haberinburada