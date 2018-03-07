Depremle ilgili konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Güvenle oturabilecek durumda değiliz. Hükümetin bir bakanı olarak tedirginlik yaşıyorum" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, bir otelde düzenlenen "Mimarlar ve Mühendisler Grubu Ankara Buluşmaları"na katıldı. Depremle ilgili birçok tedbir olduğunu, çalışmaların devam ettiğini belirten Özhaseki, "Allah korusun büyük bir deprem olduğunda biz güven içinde oturabilecek bir durumda değiliz. Hükümetin bir bakanı olarak tedirginlik yaşıyorum." diye konuştu.

"HIZLA KENTSEL DÖNÜŞÜME GİRMEK İSTİYORUZ"

Bu konuda İstanbul'daki belediye başkanlarını uyarmaya çalıştığını ifade eden Özhaseki, bu konuda hazırlanan yasa taslaklarını yakında Meclis'e getirerek, yasalaştıracaklarını bildirdi. Özhaseki, "Hızla kentsel dönüşüme girmek, sağlıklı binalara kavuşmak istiyoruz." dedi.

Yapmaya çalıştıklarını "acemi bir terzinin paramparça ettiği bir kumaşı yeniden biraraya getirip birisinin üstüne elbise giydirebilmek için çaba" olarak anlatan Özhaseki, bunun özellikle rantın çok yüksek olduğu, menfaatlerin çekiştiği bir noktada dağları delmek kadar zor olduğunu söyledi.

"NELER YAPMAMIZ GEREKTİĞİNİN FARKINDAYIZ"

Özhaseki, "Ama az çok olayı biliyoruz. Aklımız eriyor. Neler yapmamız gerektiğinin de farkındayız. Bu uğurda da büyük bir mücadeleyi vereceğiz." diye konuştu.

Kaynak: haberinburada