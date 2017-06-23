

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Başbakan Binali Yıldırım'ın bankalara makul faiz oranı belirlemeleri noktasında çağrı yaptığını anımsatarak, "Sanayicimizin, esnafımızın, tüccarımızın haklı olarak bankalardan beklentileri var ancak kendi aralarındaki alışverişlerde uyguladıkları faiz oranları da yüksek. Onları düşürmeleri gerekiyor." dedi.







Tüfenkci, Hacıbaba Restoran'da basın mensuplarıyla iftarda bir araya geldi.







Türkiye'nin, en hızlı büyüyen 4. ekonomi olduğunu dile getiren Tüfenkci, doların en düşük seviyeye gerilediğini, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş için yapılan halk oylamasından bu yana Türk lirasının hızlı şekilde değer kazandığını ve bu yönüyle diğer gelişmekte olan ülkelerin para birimleri arasında olumlu olarak ayrıştığını ifade etti.







kaynak:milliyet