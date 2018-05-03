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BAKAN'DAN MUHALEFET İTTİFAKINA SERT SÖZLER: ERBAKAN BUNLARI TOKATLARDI


Bakan'dan muhalefet ittifakına sert sözler: Erbakan bunları tokatlardı
Tarih : 03 Mayıs 2018, 21:10
Puan Ver : Bakan'dan Muhalefet İttifakına Sert Sözler: Erbakan Bunları Tokatlardı(7/10)3

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, muhalefet partilerinin kurduğu ittifaka ilişkin, "Bunlar birbirleriyle imtizaç etmeyen partiler. Mesela Saadet Partisi, rahmetli Necmettin Erbakan çıksa, bunların hepsini tokatlardı. Tabanın sesi değil bunlar. Saadet Partisindeki birkaç kişinin aldığı karar doğru bir karar değil. CHP'nin havası başka, iyi diyemeyeceğim partinin başka. Demokrat Parti de zaten esamesi okunmayan bir partiydi. Biz bunları önemsemiyoruz." dedi.

BAKAN EROĞLU, 8 TESİSİN TOPLU AÇILIŞINA KATILDI

Eroğlu, Kütahya'da DSİ tarafından 161 milyon liraya inşa edilecek 8 tesisin toplu temel atma törenine katıldı, orman köylülerine kullandırılan gelir getirici tür ve ORKÖY kredi sertifikaları dağıtımını gerçekleştirdi.

"AK PARTİ'NİN CUMHURBAŞKANI ADAYI BELLİ"

Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir'i ziyaret eden Eroğlu, burada düzenlediği basın toplantısında, AK Parti'nin cumhurbaşkanı adayının belli olduğunu, diğerlerinin ne yaptıklarının kendilerini ilgilendirmediğini söyledi.

"ERDOĞAN'IN İLK TURDA CUMHURBAŞKANI OLACAĞINA İNANIYORUZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye için hayal edilemeyecek büyük işler yaptığını belirten Eroğlu, "Biz milletimize güveniyoruz. Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye için çok büyük işler yaptı. Hayal edilmeyecek işler başardı. Önümüzdeki 24 Haziran seçimlerinde ilk turda cumhurbaşkanı olacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

"RAHMETLİ ERBAKAN ÇIKSA BUNLARIN HEPSİNİ TOKATLARDI"

Muhalefet partilerinin kurduğu ittifakı değerlendiren Eroğlu, şunları kaydetti:

"Bunlar birbirleriyle imtizaç etmeyen partiler. Mesela Saadet Partisi, rahmetli Necmettin Erbakan çıksa, bunların hepsini tokatlardı. Tabanın sesi değil bunlar. Saadet Partisindeki birkaç kişinin aldığı karar doğru bir karar değil. CHP'nin havası başka, iyi diyemeyeceğim partinin başka. Demokrat Parti de zaten esamesi okunmayan bir partiydi. Biz bunları önemsemiyoruz. Biz yolumuza güçlü bir şekilde devam edeceğiz. Biz milletimizin ferasetine güveniyoruz ama çok çalışmamız gerekir."

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Kaynak: haberinburada



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