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Bakan'dan Turizmcilere Derin Bir 'oh!' Çektiren Seçim Açıklaması
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Bakan'dan turizmcilere derin bir 'oh!' çektiren seçim açıklaması

BAKAN'DAN TURİZMCİLERE DERİN BİR 'OH!' ÇEKTİREN SEÇİM AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinin erkene alınmasının turizm üzerindeki etkilerinin sorulduğu Kurtulmuş, "Seçimlerin Türkiye turizmine olumsuz etkisi olmayacaktır." dedi.

Tarih : 23 Nisan 2018, 22:50
Puan Ver : Bakan'dan Turizmcilere Derin Bir 'oh!' Çektiren Seçim Açıklaması(5/10)1

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinin erkene alınmasının turizm üzerindeki etkilerinin sorulduğu Kurtulmuş, olumsuz bir etkisinin olmayacağını, hatta olumlu etkilemesinin beklendiğini söyledi.

"BU YIL 40 MİLYON TURİST GELECEK"

Turizme ilişkin tüm rakamların gayet iyi olduğunu ifade eden Kurtulmuş, "Bu sene 38 milyon planlıyorduk, belki onun üzerine çıkacak, 40 milyon turist gelecek. Nihayetinde seçim turistleri ilgilendiren bir şey değil." diye konuştu.

"YERLİ TURİSTİ DE OLUMSUZ ETKİLEMEZ"

Seçimin yerli turistin seyahatlerine de olumsuz etkisini beklemediklerini dile getiren Kurtulmuş, "Nihayetinde bir gün oy verecekler. Ramazan var. İnsanların çoğu tatillerini ramazan sonrasına getirecekler. Dolayısıyla hiçbir şekilde olumsuz etkileneceğimizi düşünmüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"TURİZME OLUMSUZ ETKİSİ OLMAYACAKTIR"

Turizm sektörünün bazı temsilcilerinin erken seçimlerden olumsuz etkileneceklerini söyleyerek, destek istediklerinin ifade edildiği Kurtulmuş, şu karşılığı verdi:

"Tam tersine. Ben seçimin bir an evvel yapılmasını, Türkiye'de ekonomik ve siyasi istikrar açısından, özellikle ekonomideki bazı belirsizlik ihtimallerini tamamen ortadan kaldıracağı için olumlu etkileyeceği kanaatindeyim. Bunu da göreceğiz. 24 Haziran şurada 63 gün sonra, Türkiye turizmine en ufak bir olumsuz etkisi olmayacaktır."

"YORUMU SANDIKTA MİLLET YAPACAK"

Kurtulmuş, "İYİ Parti ile ilgili bir yorumunuz olacak mı? 15 CHP milletvekili İYİ Partiye geçti." denilmesi üzerine ise "Hiçbir yorumum yok. Yorumu sandıkta millet yapacak. Seçime 63 gün var. Şimdi herkes yorumunu yapsın. Yorumu sandıkta millet yapacak, biz de milletin yorumuna saygı göstereceğiz." şeklinde konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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