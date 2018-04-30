Son dakika... Bakanlar Kurulu toplantısı, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında Çankaya Köşkü'nde başladı. Toplantı sonrası açıklamayı Başbakan Yıldırım yapacak.

Çankaya Köşkü'nde gerçekleşen toplantı, saat 15.00'te başladı. Toplantı sonrası açıklamanın Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ yerine Başbakan Binali Yıldırım tarafından yapılacağı öğrenildi.

Kaynak: haberinburada