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Bakanlık, 100 Bin Aileye Sıfır Faizli Kredi ve Hayvan Desteği Sağlayacak

BAKANLIK, 100 BİN AİLEYE SIFIR FAİZLİ KREDİ VE HAYVAN DESTEĞİ SAĞLAYACAK

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, gelecek yıl yürürlüğe girecek Küçük Aile İşletmelerinin Desteklenmesi Programı ile 100 bin aileye sıfır faizli kredi ve hayvan desteği sağlanacak.

Tarih : 24 Aralık 2017, 11:10
Puan Ver : Bakanlık, 100 Bin Aileye Sıfır Faizli Kredi Ve Hayvan Desteği Sağlayacak(9/10)5

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşarı Mehmet Hadi Tunç, gelecek yıl yürürlüğe girmesini planlanan Küçük Aile İşletmelerinin Desteklenmesi Programı ile 100 bin aileye sıfır faizli kredi ve hayvan desteği sağlanacağını söyledi.

"ÖNEMLİ DESTEKLER VERİLECEK"

Tunç, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünce gerçekleştirilen "Hayvancılığı Geliştirme Projesi" kapsamında Ticaret Borsası Hayvan Pazarı'nda 120 üreticiye damızlık koç dağıtımı törenine katıldı. Üreticilerin taleplerini de dinleyen Tunç, burada yaptığı konuşmada, koyunculuk ile ilgili iki önemli projenin hayata geçirildiğini belirterek, önemli destekler verileceğini ifade etti.

"ÇOBAN SIKINTISI İÇİN DESTEK VERECEĞİZ"

Çoban bulmakta sıkıntı çekildiğine işaret eden Tunç, şöyle devam etti:

"Çoban sıkıntısını gidermek için yılda 6 bin liraya kadar destek sağlayacağız. Daha önce bu desteği 150 baş hayvanı olanlara veriyorduk şimdi bunu 200 baş olanlara çektik. 200 koyunu olanlara çoban desteği vereceğiz ve burada 6 bin lira ödemesini yapacağız. Anaç hayvan desteğinde yeni bir çalışmamız var. 'Sürü büyütme desteği' adı altında bir destekle üreticilerimizi tanıştıracağız. Ciddi destekler vererek, sürü anlamında hayvanlarımızı artıracağız."

"ÇİFTÇİNİN CEBİNDEN HİÇBİR MASRAF ÇIKMAYACAK"

Gelecek yıl yürürlüğe girmesi planlanan yeni bir proje ile önemli destekler sağlayacaklarını aktaran Tunç, şunları kaydetti:

"'Küçük Aile İşletmelerinin Desteklenmesi Programı'mız var. 100 bin aileye sıfır faizli, çiftçinin cebinden hiçbir masraf çıkmadan kullanabileceği bir kredi olacak. 500 bin düve ve 500 bin de besilik hayvan alınacak. Bunlar küçük aile işletmelerine dağıtılacak. Bu desteklemeyi bakanlık olarak yakından takip izleyeceğiz. Bunların yanı sıra çiftçilerimizden bir kısmının da şikayetçi olduğu, küpe ve küpeleme masrafını çiftçiden yani yetiştiriciden almayacağız. Bunlarla birlikte hayvanların aşı masrafını da biz karşılayacağız. Çiftçimiz bu kısımlarda herhangi bir bedel ödemeyecek."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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