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BAKANLIK DÜĞMEYE BASTI! 2. DALGA BÜYÜK OPERASYON GELİYOR


BAKANLIK DÜĞMEYE BASTI! 2. DALGA BÜYÜK OPERASYON GELİYOR
Tarih : 29 Mart 2017, 10:31
Puan Ver : Bakanlık Düğmeye Bastı! 2. Dalga Büyük Operasyon Geliyor(7/10)7


İçişleri Bakanlığı, Temmuz 2015'te 'özerklik' oyununa başlayan terör örgütü PKK'ya yönelik Türkiye'nin Suriye ve Irak sınırındaki 12 merkezde ikinci dalga operasyon başlatma kararı aldı. Sabah gazetesinde yer alan habere göre  Suriye ve Irak sınırındaki Mardin'in Dargeçit, Derik, Kızıltepe ve Nusaybin ilçeleri, Şırnak merkez ve İdil, Cizre, Uludere, Silopi ilçeleri, Hakkâri'nin Çukurca, Şemdinli, Yüksekova ilçesi olmak üzere 12 merkezde başlayacak operasyonlarla teröristlerin referandum öncesi sınır ilçelere sızmaları önlenecek.



KALINTILAR TEMİZLENECEK



Terör örgütü PKK'nın sınırdan alabileceği destekle kendilerince kritik gördükleri bu merkezlerde yeniden hareketlenme ihtimaline fırsat verilmeyecek, terör kalıntıları etkisizleştirilecek. İçişleri Bakanlığı gerekli görülmesi halinde sokağa çıkma yasağı ilan edecek.



 



kaynak:milliyet








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