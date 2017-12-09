Ataşehir Belediyesindeki görevden almadan sonra 6 CHP'li belediyeye daha müfettiş gönderildi. Mercek altına alınan belediyeler arasında; Beşiktaş, Şişli VEMuğla Büyükşehir Belediyesi de var.

İçişleri Bakanlığı, belediyeler konusunda düğmeye bastı. Bakanlık, tespit edilen belediyelere iş ve işlemlerin incelenmesi için müfettiş gönderdi. İçişleri Bakanlığı kararı ile CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi görevden uzaklaştırıldı. Mercek altına alınan belediyeler arasında; İstanbul'daki Beşiktaş, Şişli Belediyeleri ile Muğla Büyükşehir Belediyesi de yer alıyor.

BAKAN ONAY VERDİ

Milliyet Gazetesi'nin haberine göre; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun onayı sonrasında Mülkiye Teftiş Kurulu'nda görevli müfettişlerden oluşturulan müfettiş grupları, tespit edilen belediyelerin bulunduğu kentlere giderek hafta başında özel teftişe başladı.

SIRADA 6 BELEDİYE VAR

İçişleri Bakanlığı tarafından iş ve işlemlerinin müfettişlerce mercek altına alınan belediyeler arasında; İstanbul'daki Beşiktaş, Şişli Belediyeleri ile Muğla Büyükşehir Belediyesi de yer alıyor. Bakanlığın 6 belediye başkanı hakkında inceleme başlattığı öğrenildi.

HİZMET ALIMLARI

Müfettişlerin, belediyelerin hizmet alımlarıyla ilgili iş ve işlemleri de incelendiği bildirildi.

RAPORLAR HAZIRLANACAK

Müfettişler, özel teftiş sonrasında hazırlayacakları raporlarında suç unsuru bulmamaları adli yargılama için savcılığa suç duyurusunda bulunacak.

ATAŞEHİR İLE BAŞLADI

CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, yolsuzluk suçlamaları nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştı.

Kaynak: haberinburada