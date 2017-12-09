BAKANLIK DÜĞMEYE BASTI! CHP'Lİ 6 BELEDİYEYE DAHA MÜFETTİŞ GÖNDERİLDİ
Ataşehir Belediyesindeki görevden almadan sonra 6 CHP'li belediyeye daha müfettiş gönderildi. Mercek altına alınan belediyeler arasında; Beşiktaş, Şişli VEMuğla Büyükşehir Belediyesi de var.
İçişleri Bakanlığı, belediyeler konusunda düğmeye bastı. Bakanlık, tespit edilen belediyelere iş ve işlemlerin incelenmesi için müfettiş gönderdi. İçişleri Bakanlığı kararı ile CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi görevden uzaklaştırıldı. Mercek altına alınan belediyeler arasında; İstanbul'daki Beşiktaş, Şişli Belediyeleri ile Muğla Büyükşehir Belediyesi de yer alıyor.
BAKAN ONAY VERDİ
Milliyet Gazetesi'nin haberine göre; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun onayı sonrasında Mülkiye Teftiş Kurulu'nda görevli müfettişlerden oluşturulan müfettiş grupları, tespit edilen belediyelerin bulunduğu kentlere giderek hafta başında özel teftişe başladı.
SIRADA 6 BELEDİYE VAR
İçişleri Bakanlığı tarafından iş ve işlemlerinin müfettişlerce mercek altına alınan belediyeler arasında; İstanbul'daki Beşiktaş, Şişli Belediyeleri ile Muğla Büyükşehir Belediyesi de yer alıyor. Bakanlığın 6 belediye başkanı hakkında inceleme başlattığı öğrenildi.
HİZMET ALIMLARI
Müfettişlerin, belediyelerin hizmet alımlarıyla ilgili iş ve işlemleri de incelendiği bildirildi.
RAPORLAR HAZIRLANACAK
Müfettişler, özel teftiş sonrasında hazırlayacakları raporlarında suç unsuru bulmamaları adli yargılama için savcılığa suç duyurusunda bulunacak.
ATAŞEHİR İLE BAŞLADI
CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, yolsuzluk suçlamaları nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
- Silivri'de Ekili Tarlaya 12 Kat İmar Haberlerine İbb'den Yanıt: 6-8 Kat Yapılacak
- 3 Köye Kanal İstanbul Piyangosu! Emlakçılara Kanal Manzaralı Arsa Siparişi Veriyorlar
- Eşinin Bileziklerini Bozdurup Şirket Kurdu, Şimdi 6 Ülkeye İhracat Yapıyor
- Boeing'in Ceo'su Musk'a Meydan Okudu: Mars'a İlk İnsanı Biz Göndereceğiz
- Teknoloji Mağazası Açılışında 'indirim' İzdiham
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Ülkelerin Başkentleri Nasıl Seçilir Ve Neleri Temsil Eder?
- Orta Doğu'nun Kiralık Katilini Arkasına Alan İsrail'in 2. Adımı Tehcir
- Abd Kapıyı Açtı, Deaş Fırat Kalkanı'na Yürüdü
- Ailesinden 3 Kişiyi Talyumla Zehirleyip Öldürdü, 5 Kişi İse Hastanede
- Snapchat Yükleyen Kızına İşkence Yaptı, O Anları Facebook'tan Paylaştı
Bu Haberle İlgili Yorumlar