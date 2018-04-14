Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, kadın memurların çocukları okula başlayana kadar yarı zamanlı çalışmaları için bir çalışma yürüttüklerini söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, Sabancı Öğretmenevi'nde düzenlenen " Memur-Sen İstanbul Kadın Buluşması"ndaki konuşmasında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, memur kadınların, çocuklarının okul yaşına gelene kadar yarı zamanlı çalışmasına ilişkin Bakanlar Kurulu'na bir sunum yaptığını belirterek, "İnşallah yakın zamanda çalışmalarımızı tamamlamayı planlıyoruz" dedi.

İş ve aile yaşamının uyumlaştırılması adına özel sektörde ve kamuda çalışan kadınlar açısından önemli düzenlemeler yapıldığını vurgulayan Sarıeroğlu, şu bilgileri paylaştı:

"ÇOCUKLAR OKULA BAŞLAYANA KADAR YARI ZAMANLI ÇALIŞACAK"

İzin sürelerini, süt izni sürelerini artırdık. Bunun yanında ücretli izin sürelerinden sonra birinci çocukta 2 ay, ikinci çocukta 4 ay, üçüncü çocukta 6 ay tam maaş alarak yarı zamanlı çalışma imkanı getirdik. Evlat edinmeler bunun içindeydi. Çocuklar okul çağına gelene kadar yarı zamanlı çalışma imkanıyla ilgili bir düzenleme yaptık, 2016'da.

"KAMU ÇALIŞANLARIYLA İLGİLİ YÖNETMELİK UYGULAMAYA GİRMEMİŞTİ"

İşçilerle alakalı düzenlemenin yönetmeliği çıkmıştı ama kamu çalışanlarıyla alakalı düzenlemenin yönetmeliği henüz uygulamaya girmemişti. Daha önceki bakanlarımız çalışma yapmışlardı ama hükümet değişikliği dönemlerine denk geldiği için her defasında kadük duruma düşmüş. Bu dönemde biz göreve geldiğimizde tekrardan bakanlıklara ilettik yönetmelik taslağını ve görüşlerini aldık.

"BU HAKKI KADIN VE ERKEK ÇALIŞANA AYNI ŞEKİLDE GETİRİYORUZ"

Geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiğimiz Bakanlar Kurulu toplantısında tekrar bir sunum yaptım. Sayın Başbakanımızın kapsamıyla alakalı bazı talimatları oldu. Onlarla ilgili çalışmalarımızı inşallah kısa süre içerisinde, bu hafta tamamlamayı planlıyoruz. Bu yönetmeliği de inşallah çok kısa bir süre içerisinde uygulamaya koyacağız. Yarı zamanlı düzenleme sadece kadınlarla ilgiliymiş gibi bir algı var. Bu hakkı biz kadın çalışanlara da erkek çalışanlara da aynı şekilde getiriyoruz. Aileler kendi içinde bununla ilgili kararlarını verecek. Bu anlamda gerekli tercih imkanlarını en doğru şekilde, çalışanlarımız açısından en uygun şekilde oluşturacağız. Bunu da inşallah kısa süre içerisinde uygulamaya geçireceğiz.

Kaynak: haberinburada