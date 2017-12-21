BAKANLIK MÜJDEYİ VERDİ! ÖDEMELER YARIN BAŞLIYOR
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne dahil olan çiftçilere bu yıl için ödeyeceği hububat grubu desteklerinin ödemesi yarın başlıyor.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) dahil olan çiftçilere bu yıl için ödeneceği hububat grubu desteklerinin ödeme tarihi belli oldu.
TC KİMLİK NUMARASININ SONUNA GÖRE ÖDEMELER YAPILACAK
AK Parti Edirne İl Başkanı İlyas Akmeşe, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hububat grubu çeltik,buğday, yağlık ayçiçeği, dane mısır prim desteği TC kimlik numarasının sonu 0 ve 2 ile bitenlere 22 Aralık 2017 Cuma günü, 6 ve 8 ile bitenler ise 29 Aralık Cuma günü saat 18.00 'dan itibaren ödenmeye başlanacak olup yaklaşık 17 milyon TL destek ödenecektir. Çiftçilerimize hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum" dedi.
Kaynak: haberinburada
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