BAKANLIK OLAYLI DERBİ İÇİN HAREKETE GEÇTİ! 3 MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan mücadelede çıkan olaylar için 3 müfettişin görevlendirildiğini söyledi.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, dün akşam Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ikinci müsabakasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki maçta laşanan olaylar ile ilgili açıklama yaptı. Bakanlık olarak kapsamlı bir çalışma başlattıklarını ifade eden Bakan Bak, bu sabah saatlerinde görevlendirilen 3 Başmüfettişin hassas bir değerlendirme çalışması yürüttüğünü bildirdi.
"GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİMİZİ SUNUYORUZ"
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın açıklamaları şu şekilde: "Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ikinci müsabakasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki maçta Teknik Direktör Şenol Güneş'e yönelik çirkin ve maksatlı saldırıyı kınıyor, geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Saldırının öncesinde ve sonrasında yaşanan olayların tüm boyutlarıyla ortaya çıkarılması adına Bakanlık olarak kapsamlı bir çalışma başlatmış bulunmaktayız. Bu sabah saatlerinde görevlendirilen 3 Başmüfettiş olayın tüm boyutlarıyla ortaya çıkması hususunda hassas bir değerlendirme çalışması yürütmektedir. Türk sporuna ve futbolumuza gölge düşüren bu tür olayların tekrarlanmaması adına İçişleri ve Adalet Bakanlıkları ile birlikte başlattığımız 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin önlenmesine dair Kanunun yeni baştan düzenlenmesine ilişkin çalışmamızda son aşamaya gelinmiştir. Yaşanan bu talihsiz olayın aydınlatılması adına kararlılıkla takipçisi olacağımızı bildiririz."
Kaynak: haberinburada
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