BAKANLIK UYARDI: ILGAZ DAĞI KAYIYOR, TESİSLERİ BOŞALTIN
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Kayak Federasyonu'nun işletmesine verdiği tesisin, dağdaki toprak kaymasıyla nedeniyle acilen kapatılması için resmi yazı gönderdi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı, kendisine ait olan ve işletmesini Türkiye Kayak Federasyonu'nun yaptığı Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda yer alan tesis için 'toprak kayması var güvenlik nedeniyle boşaltın' yazısı gönderdi. Bu durumda Türkiye Kayak Federasyonu'nun uyarıları dikkate alarak tesisi boşaltması bekleniyor.
MÜHENDİSLER RAPOR HAZIRLADI
Türkiye Kayak Federasyonu yetkilileri 2017 yılının ilk aylarında Ilgaz Dağı Milli Parkı içerisinde yer alan kayak tesisinde toprak kayması tespit ederek Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkililerine başvurdu. Bakanlık gelen başvuru üzerine sahibi olduğu ve işletmesini Türkiye Kayak Federasyonu'nun yaptığı tesise mühendisler göndererek inceleme yaptırdı. Yapılan incelemeler sonunda kayak pistlerinde kayma tespit eden mühendisler hazırladıkları raporu Gençlik ve Spor Bakanlığı'na sundu. Tesisin yeniden güvenli hale gelmesi ve herhangi bir facianın yaşanmaması için bir süreliğine kapatılmasına karar veren Bakanlık, almış olduğu bu kararı Türkiye Kayak Federasyonu'na iletti.
BAKANLIK 5 AY ÖNCE FEDARASYONA YAZI GÖNDERDİ
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda kendisine ait olmayan araziler için gerekli yazışmaları ve tesis ile ilgili proje hazırlanacağını 5 ay önce Türkiye Kayak Federasyonu'na resmi bir yazı göndererek bildirdi.
Bakanlık tarafından yapılan çalışmanın ardından tesisin tekrar sıfır riskli halde hizmete girmesi için kazık çakma yönteminin kullanılacağını federasyona iletti.
RESMİ YAZI 'BOŞALTIN' DİYOR
Türkiye Kayak Federasyonu'nun, Bakanlığa kendisinin yaptığı toprak kayması başvurusu ve yaşanan gelişmeler sonrasında gelen resmi yazıya rağmen tesisi boşaltmadığı ve açık tuttuğu ortaya çıktı.Türkiye Kayak Federasyonu, 2017 yılı başlarında Gençlik ve Spor Bakanlığı'na gönderdiği yazıda 2 kayak pistinin ve mekanik tesisin toprak kayması sebebiyle can ve mal emniyeti açısından tehlike arz ettiğini belirterek, tesislerle ilgili çalışmanın yapılmasını istemişti. Bakanlık yetkilileri yapılan incelemelerin ardından kazık çakma işlemi için alınacak yasal izinler ve projenin zaman alacağı gerekçesiyle, federasyona resmi bir yazı gönderdi.Spor Bakanlığı konu ile ilgili 51677942-100-E.238104 sayılı federasyona gönderdiği yazıda, acilen söz konusu tesisin kapatılarak, mal ve can güvenliği açısından gerekli önlemlerin alınması konusunda uyardı.TESİSLER AÇIK MÜŞTERİ BEKLİYORGençlik ve Spor Bakanlığı'na ait olan Ilgaz Kayak Tesisleri'nin işlemecisi olan Türkiye Kayak Federasyonu'nun 5 ay önce 'acilen önlem alınarak kapatılsın' yazısına rağmen, Doğan Haber Ajansı dün kar yağışının sürdüğü tesislere giderek incelemelerde bulundu. Personelin görev başında olduğu tesisin açık olduğu ve gelen müşterilere hizmet ettiği gözlendi.
Kaynak: haberinburada
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